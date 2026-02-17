Esta es la lesión de Rodrigo Contreras, delantero argentino de Millonarios

Rodrigo Contreras y Radamel Falcao García en el partido de Millonarios contra Llaneros por la séptima fecha de la Liga Betplay Dimayor 2026-I. Foto: Millonarios FC

“Millonarios FC informa que, luego de recibir los resultados de los exámenes diagnósticos, el delantero Rodrigo Contreras presenta una contractura muscular en sus isquiotibiales izquierdos”, publicó el club Emabajador en sus redes sociales este martes 17 de febrero de 2026 sobre el argentino.

La lesión se produjo en el partido entre Millos y Llaneros de la séptima fecha de la Liga Betplay 2026-I, que el equipo bogotano terminó ganando 2-1 con un gol de Contreras. El goleador azul del semestre se retiró antes del final del primer tiempo y ya arrastraba un par de molestias en partidos anteriores.

Rodrigo Contreras y Falcao García lesionados

El atacante gaucho se suma a Radamel Falcao Garcia que también terminó lesionado en el partido con Llaneros. El Tigre presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha, también pendiente de evolución.

El goleador histórico de la selección de Colombia iba tras un pase largo de un compañero e inesperadamente se frenó y tuvo que salir sustituido del cotejo. Una situación que preocupa mucho a la enorme hinchada de Millonarios.

Además, a juzgar por el tipo de lesión, la edad de Falcao y la zona en la que se produjo, es coherente decir que al “9″ azul le esperan entre dos y tres semanas fuera de las canchas. Todo dependerá de su ritmo de recuperación.

¿Cuándo vuelven Contreras y Falcao a jugar?

El tiempo de incapacidad de ambos futbolistas aún es indeterminado, por lo que también es una completa incógnita si podrán hacer parte de la convocatoria para el partido de Copa Sudamericana contra Atlético Nacional.

Habrá que esperar cómo evolucionan dos de los cuatro delanteros de Millonarios para este semestre. Con lo cual la responsabilidad del gol en el Embajador queda en los pies de Leonardo Castro y Jorge Hurtado.

