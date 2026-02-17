Publicidad

Ya se conoce cuál es la lesión de Radamel Falcao García: parte médico oficial

El Tigre se retiró lesionado al término del primer tiempo del partido entre Millonarios y Llaneros por la séptima fecha de la Liga Betplay 2026-I.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de febrero de 2026 - 11:31 p. m.
Radamel Falcao García, de 40 años, ya marcó su primer gol con Millonarios este semestre y acumula 12 tantos con la camiseta albiazul.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, publicó el club Emabajador en sus redes sociales este martes 17 de febrero de 2026 luego de la lesión de El Tigre.

Esta se produjo en el partido entre Millos y Llaneros de la séptima fecha de la Liga Betplay 2026-I que el equipo bogotano terminó ganando 2-1. El goleador histórico de la selección de Colombia iba tras un pase largo de un compañero e inesperadamente se frenó y tuvo que salir sustituido del cotejo.

¿Cuánto tiempo estará sin jugar Falcao?

El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación”, concluyó Millonarios por medio de su comunicado oficial. El cuadro capitalino siempre evita dar un tiempo aproximado de incapacidad para sus jugadores lesionados.

Sin embargo, a juzgar por el tipo de lesión, la edad de Falcao y la zona en la que se produjo, es coherente decir que al “9″ azul le esperan entre dos y tres semanas fuera de las canchas. Todo dependerá de su ritmo de recuperación.

¿Pueden respirar tranquilos los hinchas de Millonarios? No exactamente, pues el partido en Copa Sudamericana con Atlético Nacional será exactamente en 15 días, por lo que si Radamel Falcao llega a estar disponible, lo hará justo a tiempo.

Habrá que esperar cómo evoluciona el ídolo de la hinchada de Millonarios, pero el panorama no es tan alentador como se preveía. Además, aún se espera el reporte médico oficial de Rodrigo Contreras que también salió lesionado en el partido contra Llaneros.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

