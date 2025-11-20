Estas son las primeras bajas confirmadas de Millonarios para 2026

Millonarios no clasificó al los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay en el segundo semestre. Foto: El Espectador - José Vargas

Millonarios ya mueve fichas pensando en lo que será la próxima temporada. Mientras el cuerpo técnico define ajustes y la directiva revisa altas y bajas, el club comenzó a perfilar la reestructuración que marcará el proyecto deportivo de 2026.

Uno de los futbolistas que no hará parte del onceno bogotano el próximo semestre es el antioqueño Nicolás Giraldo, de 32 años, quien se desempeña como lateral izquierdo. No contó con la confianza de ninguno de los entrenadores que pasaron por el club en este año.

Giraldo solo disputó siete partidos en su etapa como futbolista del cuadro embajador. Cinco fueron por Liga BetPlay y dos en Copa. La primera opción siempre a lo largo de la temporada siempre fue Danovis Banguero, quien renovó su contrato con la institución.

Tampoco seguirá en el equipo Helibelton Palacios, lateral derecho con experiencia europea. El vallecaucano tuvo 29 presencias a lo largo de la temporada. Por lesión estuvo ausente de la convocatoria durante más de una decena de partidos.

La puerta está abierta para que en os próximos días el club confirme más bajas. Entre los que podrían salir se encuentran los extranjeros Santiago Giordana, Juan Pablo Vargas y Bruno Savio. Por ahora no ha un pronunciamiento oficial sobre sus futuros inmediatos.

Así como hay salidas, también hay altas. El primer anuncio que hizo Millonarios de cara a 2026 fue el experimentado delantero Carlos Darwin Quintero, quien firmó el pasado 12 de noviembre contrato con el club tras completar exámenes médicos y toda la documentación correspondiente.

A sus 38 años, el futbolista nariñense llegó al equipo embajador procedente del Deportivo Pereira. Su carrera extensa, en la que hay un breve paso por la selección nacional, comenzó en Deportes Tolima. También tuvo pasos por las ligas de Rusia, México y Estados Unidos.

