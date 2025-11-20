Gran Premio de Las Vegas: horarios y dónde ver en vivo la Fórmula 1

El Gran Premio de Las Vegas inicia hoy, jueves 20 de noviembre, con las prácticas libres. Foto: EFE - Cristobal Herrera Ulashkevich

La Fórmula 1 vuelve a Las Vegas en un fin de semana crucial para el cierre del calendario 2025. La ciudad del pecado abre el primero de los tres capítulos finales del Mundial —seguido por Catar y Abu Dabi— y lo hace con un Lando Norris, consolidándose como líder sólido del campeonato, que llega con confianza tras sus victorias consecutivas en México y Brasil.

El británico de McLaren, recién cumplidos los 26 años, aterriza en Nevada con 24 puntos de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri y 49 sobre Max Verstappen, en un trazado que históricamente no le ha sido favorable al equipo, pero que hoy encuentra a Norris en su mejor versión.

“Las carreras en Las Vegas han sido difíciles para el equipo en el pasado, pero eso no significa que no vayamos a darlo todo para sacar el máximo rendimiento del coche. Me siento muy bien y motivado. Estoy listo para este último esfuerzo”, afirmó Norris antes de iniciar la actividad del fin de semana

A falta de tres carreras y una prueba sprint —83 puntos en juego—, el inglés está en posición privilegiada, aunque insiste en la prudencia. “Aún queda mucho camino por recorrer”, dijo tras su triunfo en el Gran Premio de Brasil.

Verstappen, en la cuerda floja

Aunque nunca puede descartarse al neerlandés, Max Verstappen llega aparentemente fuera de la pelea por su quinto título consecutivo. Su espectacular remontada en Brasil —del pit lane al podio— mostró que Red Bull aún tiene chispa, pero el déficit con Norris parece difícil de remontar.

Aun así, el vigente campeón de Las Vegas no piensa bajar los brazos. “Al igual que en Brasil, no vamos a rendirnos e intentaremos rendir al máximo y seguir presionando hasta el final, porque no tenemos nada que perder”, aseguró ‘Mad Max’.

La lluvia, presente en el Gran Premio de las Vegas

El paddock de la F1 llegó a Las Vegas con la mirada puesta en el pronóstico del tiempo, que anuncia un comienzo de fin de semana complicado. Se prevé una alta probabilidad de lluvia en la madrugada del viernes, con temperaturas alrededor de los 10 °C. El informe oficial detalla lluvia con mucho viento entre las 2 y las 4 a.m., con un 60% de probabilidad de precipitación.

Debido a esto, los pilotos no ocultaron su inquietud. Lando Norris advirtió que el circuito, lleno de líneas blancas, sería “increíblemente difícil” con lluvia. Fernando Alonso añadió que la combinación de poca visibilidad, bajo agarre y frío no sería “nada divertido” para conducir.

Por su lado, Max Verstappen mostró su incomodidad, ironizando sobre la posibilidad de que la pista se inunde.

Lewis Hamilton fue contundente, calificándolo como “el circuito más resbaladizo” y destacando la dificultad de poner los neumáticos en temperatura. Sin embargo, en Mercedes las perspectivas no son unánimes. Mientras la mayoría expresa preocupación, George Russell se mostró más optimista, viendo en la lluvia una oportunidad.

Horarios y dónde ver en vivo en Gran Premio de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

F1 – GP Las Vegas – Práctica #1

Hora: 7:25 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN2 y Disney+ Plan Premium.

F1 – GP Las Vegas – Práctica #2

Hora: 10:55 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN y Disney+ Plan Premium.

Viernes 21 de noviembre

F1 – GP Las Vegas – Práctica #3

Hora: 7:25 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN2 y Disney+ Plan Premium.

F1 – GP Las Vegas – Clasificación

Hora: 10:55 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN y Disney+ Plan Premium.

Sábado 22 de noviembre

F1 – GP Las Vegas – Carrera

Hora: 10:55 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN y Disney+ Plan Premium.

