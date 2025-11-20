Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz y Bayern Múnich buscan afianzarse este sábado en la cima de la Bundesliga, en un duelo clave antes de su cita de Champions contra Arsenal.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
20 de noviembre de 2025 - 08:17 p. m.
Foto: Bayern Múnich
El dominador Bayern Múnich, que antes de la fecha FIFA cedió un inusual empate, retoma este fin de semana las riendas de la Bundesliga en su duelo contra Friburgo, mientras todos sus perseguidores esperan ansiosos un nuevo tropiezo en esta 11ª jornada.

Y es que esta temporada todo le sale de cara al gigante bávaro de Luis Díaz, incluso cuando resbala. Su 2-2 frente al Unión Berlín en la jornada 10 parecía abrir la puerta para que los rivales descontaran puntos, pero RB Leipzig (2º) sufrió en Hoffenheim su segunda derrota del curso (3-1) y Dortmund (3º) apenas pudo empatar 1-1 en Hamburgo.

Así, pese a dejarse dos unidades, Bayern mantuvo su distancia sobre sus principales perseguidores.

Kompany planea cambios

Por otra parte, Vincent Kompany valora rotaciones con miras al duelo del miércoles contra Arsenal, un choque directo entre los dos líderes del grupo único de la Champions.

Uno de los que podría iniciar desde el banco es Luis Díaz, pese a mantenerse como una de las figuras más determinantes de la temporada. El colombiano acumula seis goles y cuatro asistencias en la Bundesliga, tres tantos en Champions, uno en la Copa de Alemania y otro en la Supercopa Alemana: 11 goles y cuatro asistencias en 17 partidos, cifras que lo sostienen entre los mejores futbolistas del mundo en este momento.

Así va la tabla de la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Bundesliga

Hora: sábado 22 de noviembre a las 9:30 a.m.

TV: Disney + Premium.

