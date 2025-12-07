Este es el segundo fichaje oficial de Millonarios para la Liga BetPlay de 2026: confirmado

Así fue presentado Mateo García con la camiseta de Millonarios. Foto: Millonarios, vía X

Millonarios dio un nuevo paso en la reconstrucción de su proyecto deportivo para 2026 con el anuncio oficial de Mateo García como refuerzo.

El volante, que firmó por tres años luego de superar los exámenes médicos, llega procedente de Once Caldas. Es un movimiento que busca fortalecer una zona en la que el club necesitaba variantes tras el difícil 2025.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

El fichaje de García se suma al de Carlos Darwin Quintero, que fue, desde hace unas semanas, el primer refuerzo confirmado para la próxima temporada.

El ‘Científico del gol’, con una larga trayectoria internacional y reciente paso por Deportivo Pereira, había sido presentado con la expectativa de aportar experiencia, liderazgo y soluciones en el frente de ataque, un componente que Millonarios echó en falta durante la última campaña.

Además, más allá de los jugadores, el club también había anunciado la contratación de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo. El argentino, con formación en big data y experiencia en Newell’s y River Plate, fue presentado hace un par de semanas para asumir la tarea de estructurar una planificación más rigurosa en la toma de decisiones, captación de talento y construcción de una plantilla coherente con las aspiraciones del proyecto.

Millonarios, a aprender del 2025

Estos movimientos responden al objetivo de dejar atrás un 2025 complejo, marcado por la dificultad para cerrar de manera estable el ciclo de Alberto Gamero. La transición fue costosa y el equipo nunca logró recuperar la regularidad competitiva, lo que dejó cuestionamientos internos y la necesidad de replantear la estructura deportiva.

Ahora, con Hernán Torres al mando y con un director deportivo recién incorporado, Millonarios empieza a dar forma a su nuevo plan.

La llegada de Darwin Quintero y Mateo García representa el inicio de una reingeniería que promete más refuerzos y decisiones de fondo en los próximos días, en la búsqueda de un 2026 que devuelva al club a los primeros lugares.

