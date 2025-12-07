Real Madrid celebró histórico logro de Linda Caicedo: primera colombiana en conseguirlo

Linda Caicedo, tras sus primeros 100 partidos con Real Madrid. Foto: Real Madrid, vía X

Linda Caicedo cerró este domingo una fecha especial en la Liga F: Real Madrid Femenino la reconoció por llegar a 100 partidos disputados con la camiseta blanca.

La colombiana alcanzó el centenario precisamente en el triunfo 1-0 ante la Real Sociedad, duelo en el que volvió a ser titular y parte del circuito ofensivo del equipo.

El partido 100 de Linda se dio casi tres años después de su llegada, el 24 de febrero de 2023, etapa en la que ha consolidado su impacto con 26 goles y una presencia constante en los planes del club.

El Madrid destacó su regularidad y su papel decisivo en momentos clave desde que aterrizó en Valdebebas.

El reconocimiento llega además en un contexto de plena confianza: Linda renovó contrato hasta 2031, una apuesta a largo plazo por una de las figuras más jóvenes y determinantes de la plantilla.

Su centenario como madridista deja claro por qué el club la considera parte central del proyecto deportivo para los próximos años.

