Campeones de Fórmula 1: ¿cuál es el piloto que más veces ganó el mundial en toda la historia?

Lando Norris, campeón de la F1 2025. Foto: EFE - ALI HAIDER

Lando Norris ya es campeón del mundo de Fórmula 1 y su nombre quedó inscrito para siempre en la historia del automovilismo.

El británico aseguró el título en la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi, al terminar tercero mientras Max Verstappen ganaba la prueba. La diferencia final, en la clasificación general final, fue mínima: apenas dos puntos, una de las definiciones más apretadas de los últimos años.

Con esta consagración, Lando Norris entra oficialmente en la lista de los máximos ganadores de la Fórmula 1, un grupo reservado para los pilotos que han marcado época. Por ahora lo hace con un solo título, pero su nombre ya aparece junto al de leyendas que construyeron la grandeza del campeonato a lo largo de más de siete décadas de historia.

El palmarés de la Fórmula 1: los más ganadores

En lo más alto de ese ranking siguen imponentes Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos con siete títulos mundiales.

Detrás aparece el argentino Juan Manuel Fangio con cinco campeonatos, seguido con cuatro por el alemán Sebastian Vettel, el francés Alain Prost y el neerlandés Max Verstappen, que había ganado todos sus títulos de forma consecutiva antes de ceder el trono este año.

El título de Norris no solo rompe la hegemonía inmediata de Verstappen, sino que también devuelve a lo más alto al equipo McLaren. Es una coronación simbólica para una escudería histórica que volvió a construir un proyecto ganador alrededor del talento de su piloto estrella.

Así, la Fórmula 1 suma un nuevo campeón a su galería de grandes nombres. Lando Norris ya no es solo una promesa cumplida, sino parte oficial de la élite que define generaciones. Con apenas un título, su huella apenas comienza, pero desde ahora ya forma parte del selecto club de los campeones del mundo.

Esta es la lista de los pilotos que más veces han ganado la Fórmula 1

