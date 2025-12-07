Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Campeones de Fórmula 1: ¿cuál es el piloto que más veces ganó el mundial en toda la historia?

Con el título de Lando Norris este domingo, así quedó el palmarés de los más campeones de la Fórmula 1, la élite del automovilismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
07 de diciembre de 2025 - 04:07 p. m.
Lando Norris, campeón de la F1 2025.
Lando Norris, campeón de la F1 2025.
Foto: EFE - ALI HAIDER
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Lando Norris ya es campeón del mundo de Fórmula 1 y su nombre quedó inscrito para siempre en la historia del automovilismo.

El británico aseguró el título en la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi, al terminar tercero mientras Max Verstappen ganaba la prueba. La diferencia final, en la clasificación general final, fue mínima: apenas dos puntos, una de las definiciones más apretadas de los últimos años.

Vínculos relacionados

Real Madrid celebró histórico logro de Linda Caicedo: primera colombiana en conseguirlo
¡Lando Norris es el nuevo campeón de la F1! Verstappen dio la pelea, pero entregó la corona
Colombia quedó campeón de los Juegos Bolivarianos: así quedó la tabla final de medallas

Con esta consagración, Lando Norris entra oficialmente en la lista de los máximos ganadores de la Fórmula 1, un grupo reservado para los pilotos que han marcado época. Por ahora lo hace con un solo título, pero su nombre ya aparece junto al de leyendas que construyeron la grandeza del campeonato a lo largo de más de siete décadas de historia.

El palmarés de la Fórmula 1: los más ganadores

En lo más alto de ese ranking siguen imponentes Michael Schumacher y Lewis Hamilton, ambos con siete títulos mundiales.

Detrás aparece el argentino Juan Manuel Fangio con cinco campeonatos, seguido con cuatro por el alemán Sebastian Vettel, el francés Alain Prost y el neerlandés Max Verstappen, que había ganado todos sus títulos de forma consecutiva antes de ceder el trono este año.

El título de Norris no solo rompe la hegemonía inmediata de Verstappen, sino que también devuelve a lo más alto al equipo McLaren. Es una coronación simbólica para una escudería histórica que volvió a construir un proyecto ganador alrededor del talento de su piloto estrella.

Así, la Fórmula 1 suma un nuevo campeón a su galería de grandes nombres. Lando Norris ya no es solo una promesa cumplida, sino parte oficial de la élite que define generaciones. Con apenas un título, su huella apenas comienza, pero desde ahora ya forma parte del selecto club de los campeones del mundo.

Esta es la lista de los pilotos que más veces han ganado la Fórmula 1

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Lando Norris

Norris

F1

f1

lando norris

formula 1

max verstappen

oscar piastri

verstappen

norris f1

abu dhabi

abu dhabi f1

f1 tv

standings driver of the day

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.