¡Lando Norris es el nuevo campeón de la F1! Verstappen dio la pelea, pero entregó la corona

Lando Norris es campeón del mundo de Fórmula 1. Lo logró este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, tras cruzar la meta en la tercera posición, mientras Max Verstappen ganó la carrera. El británico se consagró por apenas dos puntos de diferencia en el campeonato, en un cierre de temporada tan ajustado como histórico.

Con este título, Lando Norris se convirtió en el 35.º campeón del mundo de la Fórmula 1, el octavo en lograrlo con McLaren, y el 21.º piloto británico en coronarse. Apenas cruzó la línea de meta, su voz se quebró por radio: lloraba, agradecía, respiraba. El sueño que llevaba persiguiendo desde niño acababa de materializarse.

La expectativa por la carrera final de la Fórmula 1: Verstappen dio la pelea

La carrera final comenzó como se intuía: con máxima tensión. Desde la largada, Max Verstappen impuso su ley al frente, decidido a ganar, aunque el título ya no dependiera solo de él. Oscar Piastri se acomodó segundo y Norris, tercero, entendiendo desde la primera curva que su verdadera carrera no era por la victoria, sino contra el reloj, la presión y los fantasmas de la temporada.

Durante buena parte del Gran Premio, Norris rodó en una especie de soledad estratégica. Administró neumáticos, cuidó tiempos y sostuvo la distancia con Charles Leclerc sin caer en provocaciones. Desde el muro le repetían que todo estaba bajo control, pero cada vuelta pesaba como un examen final.

Las paradas en boxes comenzaron a barajar las opciones. Verstappen detuvo primero, Norris respondió con un ingreso milimétrico, y McLaren ejecutó su plan con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Piastri se convirtió durante varias vueltas en un aliado involuntario, estirando su stint para frenar cualquier amenaza que pudiera comprometer a su compañero.

En pista, el desenlace se partió en dos historias paralelas. Verstappen volaba hacia una victoria incontestable, con vueltas rápidas y un ritmo inalcanzable. Norris, en cambio, corría otra carrera: la de sostener ese tercer lugar bendito que lo separaba de la gloria o del vacío.

Al final, la carrera de Lando Norris estaba lista

A diez vueltas del final, la tensión se volvió física. Leclerc recortaba tímidamente, Norris respondía sin desbordarse. Desde el garaje de McLaren casi nadie parpadeaba. Cada sector era una negociación entre el instinto de atacar y la inteligencia de conservar.

Cuando apareció el aviso de “última vuelta”, todo se comprimió en cinco kilómetros. Verstappen ya caminaba hacia su triunfo, Piastri resistía segundo, y Norris transitaba los metros más largos de su vida deportiva. No necesitaba adelantar a nadie; necesitaba, simplemente, no cometer ningún error.

Y entonces cayó la bandera a cuadros. Verstappen ganó el GP de Abu Dabi. Piastri fue segundo. Norris cruzó tercero. Suficiente. Definitivo. Campeón del mundo. El británico rompió en llanto antes de apagar el motor, mientras el mundo de la Fórmula 1 encontraba a su nuevo rey.

Pero el título no se empezó a escribir en Emiratos. Se forjó una semana antes, en el Gran Premio de Catar, cuando Norris lanzó el auto por donde parecía imposible y superó a Kimi Antonelli en la última vuelta para rescatar dos puntos que hoy valen un campeonato entero.

Así terminó la temporada 2025: con Verstappen ganando la última batalla, pero con Norris levantando la corona. El británico no ganó en Abu Dabi, pero conquistó algo mucho más grande: la eternidad de los campeones. Y lo hizo con el pulso firme, la cabeza fría y el corazón desbordado.

