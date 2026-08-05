Fabián Bustos: “Aún faltan muchas cosas por mejorar, pero vamos por buen camino”

Fabián Daniel Bustos, director técnico argentino que dirige a Millonarios, durante la derrota 1-0 contra Atlético Bucaramanga por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Millonarios volvió a ganar en el estadio El Campín luego de cinco partidos, contando todas las competiciones y los amistosos, sin victorias en su casa. Desde el 23 de abril de 2026, cuando derrotó 2-0 a Deportes Tolima, el equipo de Fabián Bustos no sabía no que era ganar frente a su público.

Esta vez el partido que rompió el maleficio de local fue el triunfo 2-0 contra Deportivo Pasto, que hila tres derrotas en el inicio de la Liga Betplay 2026-II. El director técnico de Millos habló en rueda de prensa y dejó claro que este no es su techo con el club embajador y hasta confirmó un nuevo fichaje albiazul.

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Millonarios se reconcilió con su hinchada

“Creo que hoy hicimos un gran partido. Quiero felicitar a los chicos y, aunque aún faltan cosas por mejorar y corregir, vamos por buen camino y estaremos donde el hincha quiere ver a su equipo”, dijo Fabián Bustos en rueda de prensa.

El técnico argentino también agradeció a los asistentes en El Campín que, a pesar de venir desilusionados con el rendimiento, volvieron a acompañar a Millos en masa con cerca de 30.000 hinchas en todas las tribunas del Coloso de la 57.

“Hoy me gustó mucho que todos los cambios salieran aplaudidos. Cuando hacían una jugada, sentían el apoyo de la hinchada”, aseguró Bustos, quien también reconoció que su equipo no fue tan efectivo en la segunda parte.

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¿Para qué está este Millonarios 2026-II?

Incluso, Mateo García, también en rueda de prensa manifestó que está bien la mejoría, pero deben seguir creciendo porque se sienten en deuda. Especialmente él, hincha del cuadro bogotano, y que no ha llegado a su techo.

“Pudimos haber ganado por más goles, especialmente en el primer tiempo, pero estamos bien y estaremos mejor”, afirmó el entrenador de 56 años que completa 29 partidos con el azul: 15 victorias, siete empates y siete derrotas.

Finalmente, el estratega de la escuadra capitalina confirmó que el brasileño Leonai Souza está concretando su llegada al club. El mediocampista de 31 años ya estuvo al mando de Fabián Bustos en el Barcelona de Ecuador.

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¿Cuándo vuelve a jugar Millos?

Rival : Deportivo Independiente Medellín (Liga Betplay 2026-II)

Fecha : lunes 10 de agosto de 2026

Lugar : estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia

Hora : 6:00 p. m.

Canal: Win+ Fútbol y Win Sports Online

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