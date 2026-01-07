Logo El Espectador
Millonarios prepara importante anuncio: los hinchas en redes se ilusionan con Falcao

A través de sus redes sociales, el club embajador publicó varios tuits que aumentan la especulación con el regreso del delantero colombiano.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
07 de enero de 2026 - 12:49 p. m.
Radamel Falcao García, durante el partido de Millonarios contra Independiente Santa Fe.
Radamel Falcao García, durante el partido de Millonarios contra Independiente Santa Fe.
Foto: El Espectador - José Vargas
Los hinchas de Millonarios viven horas de ilusión. Luego de que el club embajador dejara varias incógnitas a través de sus redes sociales, los seguidores del equipo se entusiasman con el posible regreso de uno de sus máximos ídolos: Radamel Falcao García.

Primero, el club publicó el pasado martes 6 de enero, sobre las 4:25 p. m., un tuit en el que tres simples palabras empezaron a ilusionar a toda la hinchada de Millonarios. “The Last Dance” se lee en el mensaje, que está acompañado de un balón de fútbol y un corazón azul.

Desde ese momento, los hinchas empezaron a especular sobre un posible regreso del exdelantero de la selección de Colombia.

La ilusión por el posible retorno del ‘tigre’ tomó aún más fuerza en la mañana de este 7 de enero. Sobre las 5:53 a. m., el club volvió a publicar un tuit que encendió nuevamente la expectativa entre los hinchas embajadores. “El 9 a las 9”, dice el mensaje, acompañado de un emoji de reloj y un corazón azul. Por lo que se espera que a las 9:00 a.m. de este miércoles 7 de enero Millonarios haga un anuncio oficial.

Aunque algunos hinchas creen que el club anunciará que Falcao García hará parte del primer partido amistoso contra River Plate, Julio Sánchez Cristo y La W, quienes son muy cercanos a la junta directiva de Millonarios, confirmaron la noticia y señalaron que sobre las 9:00 a. m. se realizará el anuncio oficial.

Por el momento, mientras crecen las especulaciones, el plantel de Millonarios viajó con la mayoría de sus jugadores rumbo a Argentina para continuar con la pretemporada.

Primero, el domingo 11 de enero jugará contra River Plate en Maldonado, Uruguay. Posteriormente, jugará contra Boca Juniors en La Bombonera el miércoles 14 de enero.

Por último, sobre la posible vinculación de Falcao al equipo, Mateo García, nueva incorporación de Millonarios, resaltó la responsabilidad que tendrían con el experimentado delantero. “Tendríamos un compromiso adicional para cumplirle el sueño a él y a todos nosotros, de que pueda salir campeón con la camiseta de Millonarios”, dijo el jugador.

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

