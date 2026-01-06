Jugador de la selección de Colombia jugará mínimo hasta 2027 en Brasil, ¿de quién se trata?

Carlos Cuesta, defensor central de Vasco da Gama y de la selección de Colombia. Foto: EFE - Andre Coelho

El futuro de Carlos Cuesta ya está definido. El defensor colombiano continuará en Vasco da Gama durante toda la temporada 2026, luego de que el club brasileño decidiera activar una cláusula incluida en su contrato y prolongar su cesión por un año más.

La vinculación de Cuesta con el equipo de Río de Janeiro vencía a comienzos de enero, pero la dirigencia vasca optó por asegurar su permanencia tras el buen rendimiento mostrado en los últimos meses.

Vasco acordó con Galatasaray, dueño de los derechos deportivos del jugador, el pago de 1,5 millones de euros por la extensión del préstamo hasta el 31 de diciembre de 2026. El nuevo acuerdo ya quedó registrado y mantiene vigente una opción de compra definitiva, fijada en 5,7 millones de euros, que podría ejecutarse más adelante si el club así lo decide.

Desde su llegada al fútbol brasileño en septiembre de 2025, Cuesta se convirtió rápidamente en una pieza clave en la defensa dirigida por Fernando Diniz. El zaguero de 26 años disputó 17 partidos oficiales, acumuló más de 1.400 minutos en cancha y aportó un gol.

Además, fue uno de los referentes en una campaña en la que Vasco logró la clasificación a la Copa Sudamericana y alcanzó el subcampeonato de la Copa de Brasil.

La continuidad en Vasco representa un paso importante para el defensor, que busca consolidar su nivel competitivo tras su paso por Europa. Además, mantenerse como titular en un club con alta exposición en Brasil le permite seguir en el radar de la selección de Colombia, en un año clave marcado por el camino hacia el Mundial de 2026, que se llevará a cabo desde junio en México, Estados Unidos y Canadá.

Carlos Cuesta compartirá equipo con el otro colombiano Carlos Andrés Gómez, jugador que está nominado al premio a mejor refuerzo del Brasileirao en 2025.

La dupla de colombianos buscará con el equipo de Río de Janeiro una buena participación en los torneos locales, como el Brasileirao, la Copa de Brasil y el Campeonato Carioca, además de competir a nivel internacional en la Copa Sudamericana.

Los colombianos verán acción el jueves 15 de enero a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en lo que será su primer partido del año, cuando enfrenten a Maricá, equipo de la Serie D de Brasil, en la primera fecha del Campeonato Carioca.

