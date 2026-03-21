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Futbolista Sub-20 de Millonarios se desmayó en medio de un partido: ¿Qué pasó?

En este momento, el juvenil de 18 años es atendido en La Clínica de La Colina y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
21 de marzo de 2026 - 10:00 p. m.
Santiago Castrillón pertenece a las divisiones inferiores de Millonarios desde 2021.
Santiago Castrillón pertenece a las divisiones inferiores de Millonarios desde 2021.
Foto: Millonarios FC
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Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios, se desmayó en un partido frente a Independiente Santa Fe en la tarde de este sábado 21 de marzo de 2026. En este momento el joven se encuentra hospitalizado en La Clínica de la Colina en Bogotá a la espera de algún reporte oficial de su estado de salud.

El partido, válido por la Supercopa Juvenil Sub-20, se disputaba al norte de la ciudad, en las canchas del club Xcoli, cuando el juvenil se desvaneció en el campo de juego. Inmediatamente, los organismos de salud lo atendieron en el lugar y lo llevaron en ambulancia y de urgencias al centro médico mencionado.

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De acuerdo con algunos medios partidarios del equipo, Losmillonarios.net y Mundo Millos, el futbolista de 18 años se encuentra en este momento en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mientras permanece ante la mirada atenta de los especialistas, quienes aún no dan un diagnóstico del muchacho.

¿Quién es Santiago Castrillón?

Castrillón juega como mediocampista ofensivo y en 2021 llegó a las divisiones inferiores de Millonarios. Nació el 7 de septiembre de 2007 en Bucaramanga y comenzó su carrera a los 12 años en el club Águilas Doradas de Santander.

Aunque aún no debuta como profesional, fue convocado en 2025 por Hernán Torres para algunos partidos de Liga Betplay. Además, es uno de los juveniles que Fabián Bustos podría elegir en la lista para jugar la Copa Sudamericana.

Habrá que estar atento a la información que emita La Clínica de la Colina sobre su estado actual. Por lo pronto, el compromiso en el que ocurrió el lamentable hecho, Millonarios vs. Santa Fe, terminó 4-2 a favor de Millos.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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