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¿Cuándo y dónde jugarán los equipos colombianos en los torneos internacionales?

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana comenzarán la semana del 7 al 9 de abril y terminarán la semana del 26 al 28 del mismo mes.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
20 de marzo de 2026 - 04:00 p. m.
Trofeo de la Copa Sudamericana (iz) y trofeo de la Copa Libertadores (der) durante el sorteo de ambas competiciones en Luque, Paraguay, este jueves 19 de marzo de 2026.
Trofeo de la Copa Sudamericana (iz) y trofeo de la Copa Libertadores (der) durante el sorteo de ambas competiciones en Luque, Paraguay, este jueves 19 de marzo de 2026.
Foto: AFP - DANIEL DUARTE
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Ya quedaron listos los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y con seis clubes colombianos en competencia, la acción estará muy movida. Mientras Independiente Santa Fe, Atlético Junior, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín intentarán clasificar a los octavos de final de “La Gloria Eterna”, América y Millonarios lucharán por lo mismo en “La Otra Mitad de la Gloria”.

Una aclaración importante y que seguramente será determinante en la definición de los grupos es que ahora el primer ítem de desempate de ambas competencias continentales es el enfrentamiento directo. La diferencia de gol, antes el apartado más importante, pasa a ser el cuarto ítem de desempate.

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Además, también es importante mencionar que mientras Santa Fe y Millonarios tienen que rotarse el estadio El Campín para sus partidos de local, Junior tendrá que disputar sus compromisos en el estadio Jaime Morón de Cartagena, debido a las obras en el estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana de este año.

Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores 2026

  • Santa Fe vs. Peñarol (URU) miércoles 8 de abril (Bogotá)
  • Corinthians (BRA) vs. Santa Fe miércoles 15 de abril (São Paulo)
  • Platense (ARG) vs. Santa Fe miércoles 29 de abril (Buenos Aires)
  • Santa Fe vs. Corinthians (BRA) miércoles 6 de mayo (Bogotá)
  • Santa Fe vs. Platense (ARG) miércoles 20 de mayo (Bogotá)
  • Peñarol (URU) vs. Santa Fe miércoles 27 de mayo (Montevideo)

Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

  • O’Higgins (CHI) vs. Millonarios miércoles 8 de abril (Rancagua)
  • Millonarios vs. Boston River (URU) miércoles 15 de abril (Bogotá)
  • Millonarios vs. São Paulo (BRA) miércoles 29 de abril (Bogotá)
  • Boston River (URU) vs. Millonarios miércoles 6 de mayo (Montevideo)
  • São Paulo (BRA) vs. Millonarios miércoles 20 de mayo (Morumbi)
  • Millonarios vs. O’Higgins miércoles 27 de mayo (Bogotá)

Atlético Junior en la Copa Libertadores 2026

  • Junior vs. Palmeiras (BRA) en Cartagena
  • Cerro Porteño (PAR) vs. Junior en Asunción
  • Sporting Cristal (PER) vs. Junior en Lima
  • Junior vs. Cerro Porteño (PAR) en Cartagena
  • Junior vs. Sporting Cristal (PER) en Cartagena
  • Palmeiras (BRA) vs. Junior en São Paulo

América de Cali en la Copa Sudamericana 2026

  • Macará (ECU) vs. América en Ambato
  • América vs. Alianza Atlético (PER) en Cali
  • Tigre (ARG) vs. América en Buenos Aires
  • Alianza Atlético (PER) vs. América en Sullana
  • América vs. Tigre (ARG) en Cali
  • América vs. Macará (ECU) en Cali

Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026

  • Tolima vs. Universitario (PER) en Ibagué
  • Nacional (URU) vs. Tolima en Montevideo
  • Tolima vs. Coquimbo Unido (CHI) en Ibagué
  • Tolima vs. Nacional (URU) en Ibagué
  • Coquimbo Unido (CHI) vs. Tolima en Coquimbo
  • Universitario (PER) vs. Tolima en Lima

Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores 2026

  • Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata
  • Flamengo vs. Independiente Medellín
  • Independiente Medellín vs. Cusco FC
  • Independiente Medellín vs. Flamengo
  • Cusco FC vs. Independiente Medellín
  • Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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