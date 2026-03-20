¿Cuándo y dónde jugarán los equipos colombianos en los torneos internacionales?

Trofeo de la Copa Sudamericana (iz) y trofeo de la Copa Libertadores (der) durante el sorteo de ambas competiciones en Luque, Paraguay, este jueves 19 de marzo de 2026. Foto: AFP - DANIEL DUARTE

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Ya quedaron listos los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana y con seis clubes colombianos en competencia, la acción estará muy movida. Mientras Independiente Santa Fe, Atlético Junior, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín intentarán clasificar a los octavos de final de “La Gloria Eterna”, América y Millonarios lucharán por lo mismo en “La Otra Mitad de la Gloria”.

Una aclaración importante y que seguramente será determinante en la definición de los grupos es que ahora el primer ítem de desempate de ambas competencias continentales es el enfrentamiento directo. La diferencia de gol, antes el apartado más importante, pasa a ser el cuarto ítem de desempate.

Además, también es importante mencionar que mientras Santa Fe y Millonarios tienen que rotarse el estadio El Campín para sus partidos de local, Junior tendrá que disputar sus compromisos en el estadio Jaime Morón de Cartagena, debido a las obras en el estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana de este año.

Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores 2026

Santa Fe vs. Peñarol (URU) miércoles 8 de abril (Bogotá)

Corinthians (BRA) vs. Santa Fe miércoles 15 de abril (São Paulo)

Platense (ARG) vs. Santa Fe miércoles 29 de abril (Buenos Aires)

Santa Fe vs. Corinthians (BRA) miércoles 6 de mayo (Bogotá)

Santa Fe vs. Platense (ARG) miércoles 20 de mayo (Bogotá)

Peñarol (URU) vs. Santa Fe miércoles 27 de mayo (Montevideo)

Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

O’Higgins (CHI) vs. Millonarios miércoles 8 de abril (Rancagua)

Millonarios vs. Boston River (URU) miércoles 15 de abril (Bogotá)

Millonarios vs. São Paulo (BRA) miércoles 29 de abril (Bogotá)

Boston River (URU) vs. Millonarios miércoles 6 de mayo (Montevideo)

São Paulo (BRA) vs. Millonarios miércoles 20 de mayo (Morumbi)

Millonarios vs. O’Higgins miércoles 27 de mayo (Bogotá)

Atlético Junior en la Copa Libertadores 2026

Junior vs. Palmeiras (BRA) en Cartagena

Cerro Porteño (PAR) vs. Junior en Asunción

Sporting Cristal (PER) vs. Junior en Lima

Junior vs. Cerro Porteño (PAR) en Cartagena

Junior vs. Sporting Cristal (PER) en Cartagena

Palmeiras (BRA) vs. Junior en São Paulo

América de Cali en la Copa Sudamericana 2026

Macará (ECU) vs. América en Ambato

América vs. Alianza Atlético (PER) en Cali

Tigre (ARG) vs. América en Buenos Aires

Alianza Atlético (PER) vs. América en Sullana

América vs. Tigre (ARG) en Cali

América vs. Macará (ECU) en Cali

Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026

Tolima vs. Universitario (PER) en Ibagué

Nacional (URU) vs. Tolima en Montevideo

Tolima vs. Coquimbo Unido (CHI) en Ibagué

Tolima vs. Nacional (URU) en Ibagué

Coquimbo Unido (CHI) vs. Tolima en Coquimbo

Universitario (PER) vs. Tolima en Lima

Deportivo Independiente Medellín en la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata

Flamengo vs. Independiente Medellín

Independiente Medellín vs. Cusco FC

Independiente Medellín vs. Flamengo

Cusco FC vs. Independiente Medellín

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín

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