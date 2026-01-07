Santa Fe oficializó a Luis Palacios como nuevo refuerzo. ¿Qué pasó con Yerson Candelo?

El conjunto cardenal anunció la llegada del extremo derecho, en medio de los rumores de la situación de Yerson Candelo, recientemente anunciado. Foto: Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe comenzó el año con la oficialización de sus primeras contrataciones de cara a la temporada 2026; sin embargo, en las últimas horas han surgido algunas novedades que generarían polémica en el mundo cardenal.

Mientras el cuerpo técnico avanza en la construcción del plantel que afrontará un 2026 exigente, con competencia en Superliga, Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Libertadores, el mercado dejó una doble noticia: la confirmación de un nuevo refuerzo y la aparente caída de un fichaje que ya había presentado.

La principal novedad es la llegada de Luis Palacios, lateral derecho de 24 años, procedente del Once Caldas, quien se suma a un sector del campo que el club considera estratégico para el modelo de juego que pretende implementar Pablo Repetto. El futbolista arribará en condición de préstamo por un año, con una opción de compra que quedará en manos del club capitalino, fórmula que le permite a Santa Fe evaluar su rendimiento sin comprometerse de inmediato a largo plazo.

Palacios se desempeña por la banda derecha y llegará a competir directamente con Helibelton Palacios, otro fichaje del león en este mercado y uno de los jugadores de mayor experiencia internacional del plantel. La apuesta por un lateral joven, con recorrido reciente en la Liga BetPlay, responde a la intención del cuerpo técnico de elevar la intensidad por los costados y sostener variantes tácticas a lo largo de temporada.

En su último ciclo competitivo, sumó 2.241 minutos, con tres goles y tres asistencias, y en el semestre más reciente fue titular en 13 partidos, además de ingresar desde el banco en uno más. Un dato no menor es que Santa Fe ya había mostrado interés en él en julio de 2025.

Sin embargo, mientras se concreta esta incorporación, el club podría enfrentar un revés inesperado. Yerson Candelo no continuará vistiendo la camiseta cardenal, pese a haber sido anunciado oficialmente y a haberse integrado a los trabajos de pretemporada. La situación tomó por sorpresa a la hinchada, debido a que el extremo ya hacía parte del día a día del plantel y su fichaje había sido comunicado públicamente el pasado 5 de enero.

De acuerdo con las versiones informadas, el acuerdo se habría caído por diferencias entre las partes, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial ni del club ni del jugador que detalle los motivos de la ruptura. El periodista Juan Felipe Cadavid señaló que Candelo “no va a jugar en Independiente Santa Fe”, mientras que Felipe Sierra confirmó que, pese al anuncio, la transferencia finalmente no se concretó. La falta de claridad institucional mantiene el tema abierto y a la espera de explicaciones formales.

Hasta ahora, Santa Fe ya había oficializado a Franco Fagúndez, primera contratación del ciclo Repetto, además de Helibelton Palacios y Kilian Toscano, y ahora suma a Luis Palacios. El club tendría en la mira un central para reforzar la zaga defensiva y oficializar la llegada de Nahuel Bustos, quien recientemente se filtró que ya entrena con el equipo.

