Real Madrid vs. Atlético de Madrid: Hora y dónde ver el derbi madrileño en la Supercopa 2026

El clásico de Madrid definirá el segundo finalista de la Supercopa de España. Barcelona espera por su próximo rival en territorio árabe. Foto: EFE - Sergio Pérez

La Supercopa de España vuelve a poner frente a frente a Real Madrid y Atlético de Madrid, un cruce que definirá al segundo finalista del torneo. El escenario será el King Abdullah Sports City, en Arabia Saudita, y es Barcelona, que tras golear 5-0 a Athletic en la otra llave, espera en la final.

El Atlético de Madrid encara el duelo tras comenzar el 2026 con un traspié. El empate 1-1 frente a la Real Sociedad en Anoeta, en el arranque del año, no solo cortó una racha de cuatro victorias consecutivas, sino que volvió a exponer cierta irregularidad en el rendimiento del equipo. Con 38 puntos en La Liga, el conjunto de Diego Simeone sabe que la Supercopa representa una oportunidad concreta para cambiar el tono de la temporada y reencontrarse con un título que no gana desde 2014.

Además del golpe anímico que significó el último tropiezo liguero, el Atlético llega con bajas sensibles. Nico González no estará disponible, tras lesionarse en el cierre de 2025, y Clement Lenglet tampoco entra en la convocatoria. La buena noticia pasa por Pablo Barrios, quien, pese a haber sufrido una dolencia muscular el fin de semana, estará a disposición.

Real Madrid arrancó dulce el 2026

El 5-1 ante Betis en el primer partido del año fue clave para comenzar la segunda parte de la temporada con la intención de mantenerse cerca del líder en liga. El equipo de Xabi Alonso, segundo en La Liga y a cuatro puntos del líder Barcelona, mostró contundencia, variantes ofensivas y una energía que había sido cuestionada semanas atrás.

El Madrid va por su 14° título de Supercopa, aunque no todo es calma en la previa. Kylian Mbappé no se recuperó de un esguince de rodilla y no fue citado. La respuesta de Alonso señala la confianza plena en Gonzalo García. El canterano de 21 años fue la gran figura ante Betis, con un triplete que lo puso en el centro de la escena y que hoy lo proyecta como una de las principales cartas ofensivas.

Dean Huijsen volvió a entrenarse con normalidad y estará disponible, mientras que Dani Carvajal podría reaparecer tras dos meses y medio de baja, un regreso que sumaría experiencia.

Hora y dónde ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid en la Supercopa

Fecha: jueves 8 de enero de 2026

Hora: 2:00 p.m., hora de Colombia

Estadio: King Abdullah Sports City

TV: Win Sports+

