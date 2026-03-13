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Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo el partido de Luis Díaz

El conjunto bávaro llega al compromiso de liga tras golear a Atalanta de visitante en Champions League.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
13 de marzo de 2026 - 06:01 p. m.
El conjunto bávaro llega al compromiso liguera tras una golear a Atalanta de visitante en Champions League.
El conjunto bávaro llega al compromiso liguera tras una golear a Atalanta de visitante en Champions League.
Foto: Bayern Múnich, vía X
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El líder de la Bundesliga afronta una nueva prueba fuera de casa. Bayern Múnich, que cuenta con el colombiano Luis Díaz, visitará al Bayer Leverkusen en un duelo entre dos grandes de Alemania y que siempre tiene sus condimentos aparte, pese a la amplia ventaja que el conjunto bávaro mantiene en la cima del campeonato alemán.

El equipo dirigido por Vincent Kompany domina la Bundesliga con 11 puntos de ventaja, una diferencia que lo perfila como el gran candidato al título. Sin embargo, el entrenador dejó claro que no habrá relajación en la recta decisiva del torneo.

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En la rueda de prensa previa al compromiso confirmó tres bajas importantes: Alphonso Davies, Jamal Musiala y el arquero Jonas Urbig no estarán disponibles para el partido.

Según Kompany, la situación pudo haber sido peor y espera recuperar pronto a varios de ellos. Urbig podría regresar la próxima semana, mientras que Musiala retomaría entrenamientos en los próximos días. En el caso de Davies, el parón internacional sería clave para su recuperación.

El técnico también defendió la manera en que el club gestiona el regreso de jugadores lesionados, mencionando el caso del arquero Manuel Neuer. Aunque el capitán ya estaba en condiciones de jugar recientemente, el cuerpo técnico decidió esperar una semana más para evitar riesgos.

Con Neuer y Urbig fuera de combate, el arco del Bayern podría quedar en manos del experimentado Sven Ulreich.

Kompany destacó su experiencia y confiabilidad, asegurando que el veterano portero ha respondido siempre cuando el equipo lo ha necesitado. La idea es darle tranquilidad para que cumpla su rol sin presión adicional.

Luis Díaz, ante un rival complejo

Uno de los focos del partido estará en el posible protagonismo de Luis Díaz, quien podría ser clave frente a un Leverkusen que se caracteriza por su orden táctico.

Kompany explicó que su rival suele utilizar un sistema 5-2-3, con presión alta y una estructura muy definida. El entrenador destacó además el nivel competitivo que mostró el conjunto alemán en su reciente partido de Arsenal por la UEFA Champions League, lo que anticipa un encuentro exigente.

Otra de las incógnitas en la previa es el estado físico de Harry Kane. El delantero ha entrenado durante la semana, pero el cuerpo técnico sigue evaluando si está en condiciones de jugar. Kompany dejó claro que no se arriesgará innecesariamente, pese a la importancia del jugador.

El momento del Bayern es difícil de igualar. El equipo viene de golear 6-1 al Atalanta en Champions y suma siete victorias consecutivas en todas las competiciones, seis de ellas marcando tres o más goles.

Además, el club ya acumula 92 tantos en la Bundesliga, cifra que lo pone en camino de superar su histórico récord de 101 goles en una temporada, establecido en la campaña 1971/72.

En condición de visitante, la estadística también es contundente: el Bayern no pierde en sus últimos 21 partidos de liga fuera de casa, con 16 victorias y cinco empates.

Leverkusen quiere dar el golpe

El Leverkusen, dirigido por Kasper Hjulmand, llega con una dinámica irregular. Cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales terminaron en empate, incluido el 1-1 frente a Arsenal en Champions, donde un penalti en el tramo final les impidió quedarse con la victoria.

En la Bundesliga, el club ha sumado 15 puntos en diez jornadas durante 2026, su inicio de año más discreto desde 2021. Aun así, se mantiene a tres puntos del Top 4 y ha mostrado fortaleza en casa, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga como local.

Bayern ha ganado los últimos tres enfrentamientos directos sin recibir goles, aunque sus visitas recientes a Leverkusen han sido complicadas: no ganó en las últimas tres y apenas marcó un gol en ese periodo.

Hora y dónde ver Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich

Fecha: sábado 14 de marzo

Hora: 9:30 a.m., hora de Colombia

Estadio: BayArena (Leverkusen)

TV: ESPN y Disney+

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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