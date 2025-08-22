Hernán Torres sería elegido en Millonarios para el reemplazo de David González

El regreso del técnico tolimense parece inminente tras la salida de David González. Millonarios, último en la tabla y en crisis deportiva, busca en Hernán Torres un golpe de efecto inmediato para recuperar el rumbo. Foto: Cristian Garavito

Millonarios atraviesa una de sus semanas más agitadas en mucho tiempo. La derrota en casa frente a Unión Magdalena, que dejó al equipo en el fondo de la tabla y desató la furia de la hinchada, fue el punto final del ciclo de David González. El técnico antioqueño, que había asumido con un proyecto de mediano plazo, salió en medio de frustración, reproches y lanzamiento de zapatos desde las tribunas de El Campín.

Apenas horas después de la salida de González, la directiva azul movió ficha y todo apunta al regreso de un viejo conocido: Hernán Torres. El entrenador tolimense, que estaba próximo a firmar con Real Cartagena mientras pasaba unos días en Nueva York, cambió el rumbo y en las próximas podría cerrar su vínculo con el club.

El recuerdo de la estrella 14

El nombre de Torres despierta inevitablemente la memoria de la campaña de 2012, cuando rompió una sequía de 24 años sin títulos de Liga y entregó a los embajadores la anhelada estrella 14. En aquel momento, heredó una base sólida de Richard Páez y supo transformarla en un equipo competitivo y ganador.

El escenario ahora es diametralmente opuesto. Torres se encontrará con un plantel golpeado, último en la tabla y con una hinchada desencantada. A diferencia de hace trece años, no tendrá margen para construir desde cero: deberá trabajar con lo que hay y encontrar soluciones inmediatas para enderezar el rumbo.

Su cuerpo técnico

El nuevo staff de Torres sería muy similar al que lo acompañó en su primer ciclo con Millonarios. Luis Asprilla, exjugador azul en 2006, asumiría como asistente técnico. El preparador físico sería Diego Alejandro Guzmán y Jairo Sarta volvería como entrenador de arqueros. Todos ellos ya hicieron parte del equipo en el exitoso periodo 2012-2013.

La única ausencia sería la de Darío “Chusco” Sierra, mano derecha del DT en aquel entonces, pero que no estará en esta nueva etapa.

David González dejó el cargo con un mensaje mesurado, pero consciente de la crisis. “La situación es insostenible y es entendible”, dijo tras la derrota frente a Unión Magdalena, que lo hundió en el último lugar del campeonato.

El presidente Enrique Camacho, acompañado por Mackalister Silva y el director deportivo Ricardo Pérez, explicó que la apuesta inicial era mantener un proyecto de largo aliento, pero la situación obligó a un cambio drástico. “Nos vimos obligados a esto”, reconoció el dirigente.

Mientras Torres firma y se pone al frente del grupo, este sábado Millonarios enfrentará al líder Junior. En la raya estará Carlos Giraldo, entrenador de la Sub-20 azul e integrante del cuerpo técnico de González, quien asumirá de manera interina.

El reto para Hernán Torres es mayúsculo: revivir a un equipo golpeado, recomponer la relación con la hinchada y demostrar que su nombre no solo pertenece al pasado glorioso de Millonarios, sino también a un presente que exige respuestas urgentes.

