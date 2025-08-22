River avanzó a cuartos de Libertadores: video del gesto de Quintero tras el cambio

El volante colombiano fue titular en el empate ante Libertad, pero salió en el segundo tiempo tras la expulsión de Galoppo y no ocultó su molestia. River se impuso 3-1 en los penales y enfrentará a Palmeiras en cuartos de final. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

River Plate sigue vivo en la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo superó a Libertad en una noche cargada de tensión en el Monumental, donde el empate 1-1 en los 90 minutos desembocó en una definición por penales que terminó 3-1 a favor del Millonario. Con oficio, nervios de acero y la figura de Franco Armani en el arco, el conjunto argentino se metió entre los ocho mejores de América y enfrentará en cuartos a Palmeiras, un viejo conocido del torneo.

River arrancó el encuentro como acostumbra en Núñez: dueño de la pelota, presionando alto y empujado por un estadio lleno. El premio llegó a los 24 minutos, cuando un centro exquisito de Marcos Acuña encontró a Facundo Colidio. El delantero la bajó y, tras un rebote en el palo, Sebastián Driussi solo tuvo que empujarla para el 1-0.

Parecía que el Millonario iba a manejar el trámite con calma, pero Libertad nunca se resignó. Ordenado atrás y rápido en las transiciones, encontró el empate al borde del final: Robert Rojas, el ex River, ganó en el aire y silenció a su antigua hinchada. La “ley del ex” volvió a hacer efecto.

El complemento fue otro partido. Giuliano Galoppo vio la roja por doble amarilla y dejó a River con diez a los 52 minutos. Demichelis reaccionó rápido: sacrificó a Juan Fernando Quintero, titular hasta ese momento, lo que generó gestos de disgusto en el colombiano. Libertad olió sangre y tuvo sus chances, mientras River se sostuvo como pudo, sin claridad ni demasiadas piernas.

El ingreso de Miguel Borja y Kevin Castaño dio aire, pero el equipo ya jugaba más con el corazón que con la idea. Armani, una vez más, sostuvo.

En la tanda definitiva, River mostró temple. Nacho Fernández abrió con categoría, Borja confirmó el buen ingreso y Martínez Quarta aseguró el tercero. Armani, especialista en estas instancias, se encargó de marcar la diferencia: atajó, intimidó y transmitió seguridad. Libertad falló tres de sus cuatro disparos y el Monumental estalló de alivio.

River avanzó, aunque con más sufrimiento que brillo. Ahora lo espera Palmeiras, el rival más duro posible en esta instancia. El equipo brasileño eliminó con facilidad a Universitario y viene embalado. Será una serie que medirá el verdadero techo de este River: si puede sostener su ambición de campeón o si la Copa vuelve a ponerlo a prueba en sus límites.

