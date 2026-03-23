“Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido”, Radamel Falcao García

Radamel Falcao García Zárate, jugador de Millonarios, durante el compromiso del equipo Embajador contra Águilas Doradas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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“Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba”, escribió en X Falcao.

El número 9 de Millonarios también envió un mensaje a la familia del futbolista de 18 años en este difícil momento. Manifestó que eleva una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Pidió a Dios que los bendiga “los abrace hoy y siempre”, aseguró el delantero Embajador.

“Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo Santi Castrillón, por siempre en la memoria de Millonarios”, finalizó ‘El Tigre’ en X. En esta misma red social el propio club bogotano dio a conocer la trágica noticia.

¿Qué le pasó a Santiago Castrillón?

A las 10:57 p.m del domingo 22 de marzo de 2026, Millos anunció por medio de su cuenta de X que Santiago Castrillón había fallecido. Todo esto después de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos de La Clínica de La Colina.

“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”, publicó Millonarios luego de saberse que Castrillón había colapsado en un partido.

Santiago hacía parte del plantel Sub-20 del Ballet Azul y hace cinco años había llegado desde Bucaramanga en busca de cumplir su sueño de ser fútbolista profesional. Incluso ya había sido convocado por el equipo profesional.

¿Qué dijo Millonarios sobre Santiago Cstrillón?

El hecho ocurrió horas antes de que Millonarios jugará en Manizales contra Once Caldas por la fecha 13 de la Liga Betplay. Consumado el 4-1 a favor de los azules, el director técnico Fabián Bustos habló de Santiago Castrillón en la rueda de prensa.

Ya en zona mixta, Andrés Llinás también dijo que se habían enterado de la noticia antes de salir al campo de juego. Además, reconoció que la situación los afectó y estarían muy pendientes de la evolución del jugador Sub-20.

Finalmente, no quedan del todo claras las causas de la muerte de Castrillón, pues no han sido expuestas públicamente. Eso sí, en su comunicado, Millonarios especificó que el chico de 18 años fue atendido por especialistas cardiovasculares.

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