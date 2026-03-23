Murió Santiago Castrillón, jugador de Millonarios Sub-20

Santiago Castrillón era el 10 de la Sub-20 de Millonarios. Foto: @MillosFCoficial

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Triste noticia para Millonarios y el fútbol colombiano. En la noche de este domingo 22 de marzo, el club azul confirmó la muerte de Santiago Castrillón, jugador que hacía parte del equipo Sub-20.

Por medio de sus redes sociales, Millonarios contó qué había sucedido con el jugador que portaba la 10 de esta división y que ayer se había desmayado en medio de un partido contra Santa Fe.

¿Qué le ocurrió a Santiago Castrillón?

En sus redes, el cuadro embajador señaló que: “el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20. Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular”.

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Sin embargo, contó el club, Castrillón murió en compañía de su familia y de sus seres queridos este domingo.

En el mensaje de despedida, Millonarios comunicó: “Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo”.

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“Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”.

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