Millonarios adelantó sus vacaciones: empató con Envigado y quedó eliminado de la Liga BetPlay

La igualdad 1-1 en el Polideportivo Sur selló el adiós anticipado del cuadro embajador, que volvió a mostrar un juego sin ideas ni contundencia frente a un rival ya condenado al descenso. Foto: Millonarios

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios confirmó su eliminación de la Liga BetPlay 2025-II tras empatar 1-1 con Envigado en el Polideportivo Sur, en el inicio de la fecha 19. El equipo bogotano, que llegaba con una mínima posibilidad matemática de meterse en los cuadrangulares, volvió a mostrar las mismas carencias de juego que lo han acompañado todo el semestre. El punto, frente a un rival ya descendido desde hace cinco fechas, solo sirvió para sellar oficialmente una campaña decepcionante.

El encuentro comenzó con dominio territorial de Millonarios, pero sin profundidad. El cuadro de Hernán Torres intentó hacerse dueño del balón, aunque la tenencia se quedó en la mitad del campo, sin peso en los últimos metros. Envigado, ordenado atrás y paciente, esperó su momento.

La primera jugada que rompió la monotonía llegó al minuto 17, cuando Bayrón Garcés envió el balón al fondo de la red, pero el VAR intervino para anular el gol por fuera de lugar. Ese aviso, sin embargo, no alteró la pasividad de los azules, que siguieron moviendo la pelota sin encontrar caminos. El juego se trabó entre faltas y pases errados, lejos de los arcos de Diego Novoa y Andrés Tovar.

A los 32 minutos, Luis Ángel Díaz —uno de los más insistentes del local— probó con un remate desde media distancia que el arquero azul controló sin mayores sobresaltos. Fue una de las pocas emociones de un primer tiempo en el que Millonarios no generó una sola llegada clara al área rival.

Envigado golpeó primero y Millonarios respondió tarde

El segundo tiempo comenzó con un baldado de agua fría para los visitantes. Apenas a los cuatro minutos de la reanudación, una salida en falso del fondo azul terminó en la apertura del marcador: Bayrón Garcés robó el balón en zona alta y filtró un pase perfecto para Luis Ángel Díaz, quien definió cruzado ante Novoa para el 1-0 parcial.

El gol reflejaba lo que era el partido: un Envigado con actitud y aprovechando los errores, frente a un Millonarios lento, sin sorpresa y con poco espíritu de reacción. Ni siquiera la desventaja encendió al equipo capitalino, que siguió moviendo el balón de lado a lado sin profundidad. La falta de ideas se hizo más notoria cuando Santiago Giordana, el único referente en el área, tuvo que salir lesionado.

Con el reloj encima y el empate como único recurso para maquillar la noche, Millonarios encontró el 1-1 a los 77 minutos. Dewar Victoria controló un balón dentro del área y habilitó a David Mackalister Silva, quien remató de primera. El balón se desvió en un defensor y, tras un rebote afortunado, quedó en los pies de Juan Carvajal, que empujó al fondo del arco. Fue un gol más de insistencia que de construcción.

El empate no cambió nada. Millonarios quedó oficialmente sin opciones de clasificar a los cuadrangulares y selló así otro fracaso en el semestre. Con seis victorias, cuatro empates y nueve derrotas, suma apenas 23 puntos que lo ubican en la duodécima posición de la tabla. Demasiado poco para un club que, hace apenas un año, peleaba por el título.

Envigado, por su parte, afronta el final del torneo con la tranquilidad del que ya conoce su destino. Confirmado su descenso desde hace semanas, el cuadro naranja al menos mostró compromiso y dignidad en casa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador