¿Por qué Juan Fernando Quintero no fue convocado a la selección? Esta sería la razón

La última convocatoria del año ya fue anunciada y la gran sorpresa se centró en la ausencia del mediocampista Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate. Según informan desde Argentina, el técnico Marcelo Gallardo habría solicitado que el jugador colombiano no fuera convocado para esta fecha, ya que el equipo argentino se juega su temporada en dos partidos cruciales: frente a Boca Juniors, el domingo 9 de noviembre, y frente a Vélez Sarsfield, el 16 del mismo mes.

Es por eso que el volante no estará presente en los partidos amistosos que la selección de Colombia disputará en Estados Unidos; el primero, el sábado 15 de noviembre contra Nueva Zelanda, y el otro, el martes 18, frente a Australia.

Sin embargo, sorprende que, a pesar de la ausencia de Quintero, sí haya sido convocado Kevin Castaño, también jugador de River Plate y pieza importante en el esquema de Gallardo.

En el Torneo Clausura, Juan Fernando Quintero jugó diez partidos, en los que registró dos asistencias y un total de 577 minutos disputados. Por su parte, Kevin Castaño participó en 12 encuentros del mismo torneo y acumuló 971 minutos en cancha.

La convocatoria de Kevin Castaño podría deberse a que a la importancia del mediocampista defensivo en el esquema de Lorenzo, siendo una pieza clave junto a Richard Ríos y Jefferson Lerma.

En cambio, Quintero no ha conseguido minutos importantes debido al buen momento de James Rodríguez en la selección. En River, ha sido titular en los últimos compromisos y participó de la rueda de prensa previa al superclásico argentino.

Otros ausentes en la lista de convocados

Kevin Mier y Jhon Jader Durán son algunos de los nombres que sorprenden por su ausencia en la última convocatoria de Néstor Lorenzo. El portero de Cruz Azul, que fue nominado al 11 ideal de la FIFA, será remplazado por Álvaro Montero, que vuelve a una convocatoria de la selección de Colombia.

Otros nombres que no estarán y qué han tenido una considerable regularidad en el proceso de Lorenzo son: Yerson Mosquera, el ‘Cucho’ Hernández, Jáminton Campaz, Andrés Román y Marino Hinestroza.

