¡Oficial! Así se jugará la última fecha de la Liga BetPlay: horarios, partidos y la tabla

La Liga BetPlay está en uno de sus puntos de mayor tensión de la temporada. Con solo dos fechas por disputarse, son tres los cupos que aún están en juego para siete equipos que aún sueñan con colarse en la fiesta de los cuadrangulares.

Este viernes, que inaugura la fecha 19, Dimayor confirmó los horarios de los encuentros de la última jornada del todos contra todos en el fútbol colombiano.

El próximo jueves 13 de noviembre se disputará de manera simultánea la mayoría de los partidos de la fecha 20, una jornada que definirá los dos últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales y el orden de los cabezas de serie. Dimayor ya anunció los horarios para ocho de los diez encuentros, mientras que dos duelos todavía están pendientes de programación.

Equidad y Pereira serán los encargados de abrir la jornada el miércoles 12 de noviembre a las 4:00 p.m. en el estadio de Techo, en Bogotá, ambos sin chances de clasificar. A partir de ahí, todo quedará servido para el gran desenlace que llegará al día siguiente, cuando siete partidos se disputen en simultáneo desde las 7:00 p.m.

Los aspirantes que siguen en la pelea

Con cinco equipos ya asegurados en los cuadrangulares —Atlético Nacional, Bucaramanga, Medellín, Fortaleza y Tolima—, la atención se centra en la lucha por los dos cupos restantes. Junior necesita un punto de los seis que le quedan por disputar, mientras que Águilas Doradas, América de Cali, Alianza FC, Santa Fe y Llaneros mantienen opciones matemáticas de meterse entre los ocho.

Sin embargo, el desarrollo de la fecha 19 aún puede modificar el panorama y dejar a alguno de ellos sin margen de maniobra. Además, en la parte alta, entre los ya clasificados, aún se disputan la posibilidad de tener la ventaja deportiva para los cuadrangulares.

Los horarios confirmados de la fecha 20 en Liga BetPlay

Miércoles 12 de noviembre

Equidad vs. Pereira (4:00 p.m.)

Jueves 13 de noviembre (todos a las 7:00 p.m.)

Águilas Doradas vs. Tolima

Llaneros vs. Envigado

Junior vs. Nacional

Santa Fe vs. Alianza

Unión Magdalena vs. Fortaleza

Medellín vs. América

Pasto vs. Bucaramanga

Pendientes de programación:

Chicó vs. Millonarios

Cali vs. Once Caldas

De esta forma, Dimayor busca garantizar la equidad deportiva: los equipos con posibilidades de clasificar jugarán al mismo tiempo, evitando ventajas derivadas de conocer resultados previos.

