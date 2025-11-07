Logo El Espectador
Brasil y Argentina, a la siguiente fase: resultados, goles y posiciones del Mundial Sub-17

Las potencias sudamericanas aseguraron su clasificación en Catar, mientras selecciones como Colombia, México y Venezuela se jugarán el pase en una última jornada.

07 de noviembre de 2025 - 10:19 p. m.
Foto: Conmebol
El Mundial Sub-17 de Catar 2025 ya cuenta con varias selecciones clasificadas y otras aferradas a la última jornada para no quedarse en el camino. El torneo empieza a perfilar sus candidatos rumbo a los dieciseisavos de final.

Brasil, fiel a su tradición, confirmó su presencia en la siguiente ronda con una actuación contundente; mientras tanto, las selecciones latinoamericanas como Colombia, Venezuela, México y El Salvador aún dependen de sí mismas para asegurar el boleto directo.

Brasil, imparable en el grupo H

La ‘Canarinha’ no ha dejado espacio a las dudas. Este viernes selló su clasificación con una goleada 4-0 sobre Indonesia, mostrando la versión más sólida del campeonato hasta ahora. Invicta, con once goles a favor y ninguno en contra, Brasil lidera junto a Zambia —que venció 5-2 a Honduras— un grupo H donde las diferencias son claras. Ambos equipos, con seis puntos, se medirán en la última jornada por el liderato.

Indonesia y Honduras, sin unidades, se jugarán su última carta intentando ingresar entre los mejores terceros del certamen.

Equilibrio en el grupo E: Venezuela aguanta, Inglaterra reacciona

En uno de los grupos más cerrados, Venezuela consiguió un empate 1-1 ante Egipto que la mantiene en la pelea. Los africanos jugaron más de veinte minutos con un hombre menos, pero resistieron para conservar el liderato con cuatro puntos, los mismos que la Vinotinto. Inglaterra, por su parte, goleó 8-1 a Haití y sumó sus primeros puntos, recuperando opciones de clasificación.

Los ingleses definirán su suerte ante Egipto, mientras Venezuela buscará consolidar su pase directo enfrentando a un Haití que ya no tiene margen.

México revive y sueña en el grupo F

Luego de un arranque con tropiezos, México reaccionó a tiempo. Un cabezazo de Olvera al minuto 74 le dio la victoria 1-0 sobre Costa de Marfil y devolvió la esperanza a los dirigidos por Raúl Chabrand. Con tres puntos, el Tri es tercero, a solo uno de Suiza y Corea del Sur, que igualaron 1-1 en su respectivo duelo. Todo está abierto: una victoria mexicana ante los suizos podría darles el pase directo a los dieciseisavos, mientras que un empate o derrota los obligaría a mirar la tabla de los mejores terceros.

Colombia pendiente de la última jornada

En el grupo G, el empate sin goles entre Colombia y El Salvador dejó sensaciones divididas. La tricolor dominó el encuentro y tuvieron las ocasiones más claras, pero no lograron romper el cerrojo salvadoreño.

En el otro partido, Corea del Norte y Alemania igualaron 1-1, lo que mantiene todo abierto. Los norcoreanos lideran con cuatro puntos, seguidos por Alemania y Colombia con dos, y El Salvador con uno. La última jornada será decisiva: Colombia enfrentará a Corea del Norte, mientras Alemania se medirá con El Salvador, en un grupo donde cualquier resultado puede cambiar el panorama por completo.

Hasta ahora, selecciones como Italia, Portugal, Argentina y Brasil han mostrado superioridad y se perfilan como las potencias del campeonato. Italia domina el grupo A con puntaje perfecto y sin goles en contra, mientras Portugal arrasa en el B con una diferencia de +11 en apenas dos partidos. Argentina, con dos victorias en el grupo D, también confirmó su boleto anticipado, y Francia, Mali e Irlanda buscarán hacerlo este sábado en la segunda jornada de sus respectivos grupos.

Los duelos del sábado, cierre de la segunda fecha

La jornada de mañana ofrecerá una maratón de partidos que completará la segunda ronda del torneo. Desde muy temprano (07:30 a.m. hora de Colombia), República Checa enfrentará a Burkina Faso, mientras Uganda y Chile abrirán la acción simultáneamente en otro de los grupos. Mali y Austria chocarán a las 8:00 a.m. en duelo de líderes, y media hora después Francia buscará repetir triunfo ante Canadá.

En la franja media del día, Estados Unidos se medirá con Tayikistán (09:45 a.m.), Paraguay enfrentará a Panamá (10:15 a.m.) y, a las 10:45 a.m., se cerrará el día con dos compromisos paralelos: Arabia Saudí vs. Nueva Zelanda e Irlanda vs. Uzbekistán, ambos con equipos que ganaron en su debut.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

