Borja igualó a Juan Pablo Ángel como máximo goleador colombiano de River Plate

Miguel Borja igualó a Juan Pablo Ángel como máximo goleador colombiano en la historia de River Plate.

River Plate volvió a tropezar. El equipo de Marcelo Gallardo cayó 2-1 frente a Rosario Central en un partidazo disputado en el Gigante de Arroyito, por la fecha 11 del Clausura argentino.

Fue una noche con brillo para Ángel Di María, conductor del conjunto rosarino, y una nueva frustración para el Millonario, que acumula cinco derrotas en sus últimos seis encuentros en todas las competencias, además de tres caídas consecutivas en el torneo local.

El golazo de Miguel Ángel Borja

Sin embargo, la historia comenzó mejor para River. Apenas a los 10 minutos, Miguel Borja abrió el marcador con un tanto de sello colombiano tras una asistencia exquisita de Juan Fernando Quintero.

Con ese gol, el “Colibrí” alcanzó los 62 goles con la camiseta de River Plate, igualando a Juan Pablo Ángel como máximo goleador colombiano en la historia del club.

Detrás de ellos se ubican Rafael Santos Borré (55 goles), Radamel Falcao García (45), Teófilo Gutiérrez (28) y el propio Quintero (19), en una lista que refleja el peso histórico del aporte colombiano en Núñez.

El partidazo de Di María

Pero la alegría duró poco. Rosario Central reaccionó con empuje y fútbol, guiado por un Di María inspiradísimo. A los 21 minutos, Franco Ibarra aprovechó un rebote en el área para marcar el empate.

Y antes del descanso, Juan Portillo dejó a River con diez hombres tras una expulsión que condicionó el desarrollo del juego.

En la segunda mitad, el Canalla aprovechó la ventaja numérica. Di María volvió a ser decisivo con un centro venenoso que provocó un rebote aprovechado por Ignacio Malcorra (57’) para sellar el 2-1 definitivo. River intentó reaccionar en el tramo final, pero no encontró el empate.

A pesar de la derrota, la noche dejó un registro histórico para el delantero cordobés: Miguel Borja alcanzó el podio eterno de los artilleros colombianos en River, igualando el legado de Juan Pablo Ángel y confirmando su lugar entre los grandes goleadores de la banda cruzada.

Boca goleó en la Bombonera

Boca vivió una noche de fiesta en La Bombonera al arrollar por 5-0 a Newell’s Old Boys, con lo que alcanzó la punta del Grupo A, mientras que

Después de una derrota con una baja producción ante Defensa y Justicia, Boca se redimió y le pasó por encima a Newell’s, con los goles de Milton Giménez (6 y 23’), Ayrton Costa (32’), Brian Aguirre (49’) y Lautaro Blanco (59’), en una de sus mejores producciones de la temporada.

Boca, que no anotaba cinco goles como local desde hace tres años, pasó del octavo al primer escalón dentro de un Grupo A muy parejo, y en el que falta muchísimo por definir en las cinco jornadas restantes.

“Veníamos jugando bien, pero no se daban los resultados. Mejoramos la contundencia, en este partido creo que se dieron todas”, dijo después de su doblete Milton Giménez, el delantero que le ganó la pulseada al uruguayo Edinson Cavani en el frente de ataque.

En este cotejo, Boca fue dirigido por Claudio Úbeda, asistente del entrenador Miguel Ángel Russo, que se recupera de problemas de salud tras estar internado varias veces en las últimas semanas.

“Durante toda la semana estuvimos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y él está al tanto de todo lo que venimos haciendo. Por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones. Esto se lo dedicamos a él porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, señaló Úbeda.

Así están las posiciones de la Liga Argentina

