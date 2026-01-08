Millonarios anunció sus abonos para 2026: precios, condiciones y dónde comprarlos

Hinchas de Millonarios durante el compromiso ante Santa Fe en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios publicó este jueves los precios de los abonos para la próxima temporada. El anuncio solo se refirió a los partidos que el cuadro embajador tendrá que encarar en El Campín durante la fase de todos contra todos del primer semestre de la Liga BetPlay 2026.

Los abonos estarán disponibles a partir de este jueves 8 de enero y hasta el martes 20 de este mismo mes. Este paquete no incluye los partidos que el equipo bogotano jugaría -en caso de avanzar en las respectivas competiciones- en la Copa Sudamericana ni los play-offs del campeonato local.

Las sillas que no sean vendidas quedarán liberadas a partir del martes 20 después de medio día y saldrán a venta para el público general como abonos nuevos. El único medio autorizado para renovar o comprar abonos es www.entradasmillonarios.com.

El anuncio de Millonarios también señaló que los “abonados antiguos”, aquellos que estuvieron presentes en el segundo semestre del 2025, tendrán la posibilidad de renovarlo antes que el público general con un descuento del 35%.

¿Cómo quedaron los precios de los abonos de Millonarios para 2026?

Las zonas más costosas contemplada en el paquete de abonos de Millonarios son la tribunas occidentales de El Campín. Central alta y baja tienen el mismo valor. Los abonados antiguos tendrán que pagar COP 1′126.125, mientras que para los nuevos el valor asciende a los COP 1′559.250.

La tribuna oriental general baja norte, en contraste, será la más accesible para la parcialidad albiazul. Para antiguos estará en COP 375.375, mientras que los nuevos tendrán que pagar COP 519.750.

¿Qué partidos jugará Millonarios como local este semestre?

Millonarios vs. Junior (fecha 2)

Millonarios vs. Independiente Medellín (fecha 4)

Millonarios vs. Águilas Doradas (fecha 6)

Millonarios vs. Llaneros (fecha 7)

Millonarios vs. Deportivo Pereira (fecha 9)

Millonarios vs. Cúcuta Deportivo (fecha 10)

Millonarios vs. Atlético nacional (fecha 12)

Millonarios vs. Fortaleza (fecha 14)

Millonarios vs. Santa Fe (fecha 16)

Millonarios vs. Deportes Tolima (fecha 18)

Falcao y los demás refuerzos de cara al primer semestre de la Liga BetPlay 2026

El anuncio oficial del regreso de Radamel Falcao García a Millonarios desató revuelo no solo en la hinchada del cuadro embajador sino también en en los demás equipos del fútbol profesional colombiano. El Tigre, de 39 años, tendrá su tercera etapa con el equipo de sus amores.

Su llegada es la séptima que la institución bogotana ha confirmado de cara al primer semestre de 2026. En el listado de altas también figuran Sebastián Valencia, Darwin Quintero, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo y Brayan Campaz.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador