Crisis interna en el Benfica de Richard Ríos: José Mourinho explotó contra los jugadores

El Benfica de Richard Ríos se despidió de la Copa de la Liga de Portugal tras caer ante Braga este miércoles por 3-1, resultado que desató la ira de su director técnico, el experimentado José Mourinho, quien no se ahorró palabras en la rueda de prensa posterior.

“No puedo decir que el SC Braga mereciera ganar. Debo decir que el Benfica mereció perder. Fuimos nosotros los que tuvimos una primera parte horrible”, comentó Mourinho en la atención a medios de comunicación tras la eliminación.

Las Águilas generaron más llegadas (21-8) pero fueron víctimas de sus errores defensivos y su falta de precisión en el área rival. En la primera mitad ya estaban dos goles abajo tras las anotaciones de Pau Víctor y Rodrigo Zalazar, situación que ya tenía a Mourinho intranquilo.

Benfica trató de reaccionar en la segunda mitad y acortó distancias en el marcador con un penalti que Vangelis Pavlidis transformó en gol, pero cualquier ilusión suya de remontar quedó rota cuando Gustaf Lagerbielke anotó el 3-1 definitivo con el que Braga selló su boleto rumbo a la final.

Mourinho explotó contra sus jugadores

José Mourinho no ocultó su frustración y fue tajante con su declaraciones: “Ellos no volverán a su casa esta noche. Iremos al campo de entrenamiento y dormirán allí. Los jugadores dormirán en el predio y espero que duerman lo mismo que yo, es decir, que no puedan dormir nada esta noche”.

El contexto del equipo en la presente temporada no es el mejor. Benfica, acostumbrado a pelear por el título, está a 10 puntos del líder Porto en la liga. Por eso la Copa de la Liga se veía como una oportunidad más cercana de lograr un título, pero ya no será posible.

“Hubo actuaciones que fueron inaceptables. Hay muchas cosas que se deben decir internamente. Hoy no estaban en condiciones de conversar y lo haremos en las próximas horas. La primera parte ha sido muy pero muy mala”, agregó el entrenador sobre el rendimiento de sus dirigidos.

Mourinho asumió las riendas de Benfica en septiembre pasado cuando una serie de malos resultados le costaron el puesto a Bruno Lage. Desde entonces ha dirigido a las Águilas en 23 oportunidades, para un balance de 14 victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

El rendimiento del colombiano Richard Ríos

Richard Ríos fue titular y jugó los 90 minutos completos en la derrota de Benfica ante Braga de este miércoles. El volante colombiano completó 55 pases (90% de efectividad en las entregas) e intentó dos remates. Tras la expulsión de Nicolás Otamendi en los minutos finales quedó como capitán del equipo.

Ríos, de 25 años, ha sido una de las piezas fijas en el esquema de Mourinho. Es el sexto jugador de la Águilas con más minutos durante su gestión. El volante que llegó a Europa esta temporada registra 21 apariciones, tres goles y dos asistencias bajo el mando de “The Special One”.

A pesar de que el presente del club no es el ideal, el volante antioqueño ha tenido continuidad en Portugal y eso juega a su favor de cara al Mundial que se llevará a cabo entre junio y julio de este año. Se espera que haga parte del listado de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia.

