La razón tiene que ver con los tiempos. Este jueves cierra el libro de inscripciones para jugadores libres, por lo que el club avanzó con la firma virtual del vínculo para…

Millonarios hizo oficial uno de los fichajes que más expectativa ha generado en el fútbol colombiano , aunque todavía queda un paso pendiente para que Juan Guillermo Cuadrado pueda completar su llegada al conjunto azul: los exámenes médicos. Juan Guillermo Cuadrado firmó de manera virtual su contrato con el equipo , pero deberá someterse a las pruebas médicas en Bogotá.

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Millonarios confirmó a Cuadrado, pero todavía se podría caer el fichaje: ¿por qué?

La razón tiene que ver con los tiempos. Este jueves cierra el libro de inscripciones para jugadores libres, por lo que el club avanzó con la firma virtual del vínculo para asegurar el proceso. Sin embargo, Cuadrado todavía debe presentarse este viernes en Bogotá para someterse a las pruebas médicas.

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Cuadrado ya firmó, pero falta un paso clave

El colombiano ya dio un paso importante para convertirse en nuevo jugador de Millonarios. Su contrato fue firmado de manera virtual, pero el fichaje todavía no puede considerarse completamente cerrado, pues están pendientes los exámenes médicos.

Será precisamente en Bogotá donde Cuadrado deberá cumplir con este requisito antes de que se pueda completar el proceso de su incorporación al equipo dirigido por Millonarios.

🚨📝 Juan Guillermo Cuadrado firmó de manera virtual su contrato con @MillosFCoficial, teniendo en cuenta que mañana cierra el libro de inscripciones para jugadores libres.



🩻 Mañana se someterá a los exámenes médicos en Bogotá. https://t.co/H31cjg0ni3 https://t.co/4TaGq7TtOg — Guillermo Arango (@guilloarango) September 10, 2026

La expectativa alrededor de su llegada es enorme por el peso de su trayectoria. Su hoja de vida sobresale dentro de la Liga BetPlay, especialmente por casi dos décadas en el máximo nivel del fútbol internacional, donde consiguió importantes títulos y se mantuvo durante años en la élite europea.

Una llegada de peso, pero con interrogantes

El regreso de Cuadrado al fútbol colombiano también genera preguntas sobre su actualidad. Sus últimos años estuvieron marcados por lesiones y periodos de poca continuidad, situación que terminó reduciendo el protagonismo que había tenido durante buena parte de su carrera en Europa.

Por eso, uno de los principales interrogantes estará en conocer qué versión del futbolista podrá ofrecer en esta nueva etapa de su carrera.

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Millonarios, en todo caso, apuesta por un jugador cuya experiencia, calidad técnica y recorrido internacional pueden convertirse en elementos diferenciales dentro de la Liga BetPlay.

Antes de acercarse a Millonarios, hubo contactos para que Cuadrado regresara al DIM. Sin embargo, el equipo antioqueño ya había realizado un importante esfuerzo económico durante esta temporada, especialmente con el regreso de Juan Fernando Quintero, y finalmente no logró llegar a un acuerdo.

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