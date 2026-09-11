¡Es oficial! James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el 10 vuelve a Colombia

El anuncio llegó acompañado de un mensaje del club en el que dejó claro que la operación fue producto de un trabajo construido durante varios días y con la participación de distintas personas dentro de la institución….

James Rodríguez es Atlético Nacional. Después de varios días de versiones, conversaciones y expectativa alrededor del futuro del futbolista, el cuadro verdolaga confirmó la incorporación del capitán de la selección de Colombia, quien regresa al fútbol colombiano para vestir una de las camisetas más importantes del país.

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El anuncio llegó acompañado de un mensaje del club en el que dejó claro que la operación fue producto de un trabajo construido durante varios días y con la participación de distintas personas dentro de la institución. “Confiaron. Creyeron. Era inevitable”, publicó Nacional al momento de confirmar que el número 10 será parte del equipo.

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Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia.



Confiaron. Creyeron. Era… pic.twitter.com/Y3OCekvJPx — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

Un fichaje que sacudió al fútbol colombiano

El nombre de James Rodríguez había comenzado a tomar fuerza durante este jueves, cuando diferentes versiones apuntaron a una posible llegada a Atlético Nacional. Sheyla García aseguró que el jugador estaba cerca del conjunto antioqueño, mientras que posteriormente Pipe Sierra habló de un acuerdo verbal entre el futbolista y el club.

La expectativa aumentó todavía más porque James se encontraba en Medellín y Nacional había realizado publicaciones en sus redes sociales relacionadas con el número 10. Todo esto ocurrió mientras se acercaba el cierre del periodo de inscripciones para jugadores libres en el fútbol colombiano.

Ahora, esas versiones quedaron atrás. Atlético Nacional confirmó al colombiano como nuevo integrante de su plantilla.

Dicen que los grandes están destinados a estar juntos. pic.twitter.com/VITNoM6FxI — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

James vuelve al lugar donde comenzó todo

La llegada tiene un componente especial para el mediocampista. James comenzó su carrera profesional en territorio antioqueño, precisamente con Envigado, antes de marcharse muy joven a Banfield.

A partir de allí construyó una trayectoria internacional que lo llevó por Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United.

Su última experiencia fue en la MLS. James llegó a Minnesota en febrero de 2026, después de su paso por León, y tuvo una estadía corta antes de quedar nuevamente como agente libre a mitad de año. Posteriormente disputó con Colombia el Mundial de Norteamérica y, desde la eliminación de la selección, no había vuelto a competir oficialmente a nivel de clubes.

¿Por qué James no llegó a Italia?

Durante las últimas semanas, el futuro del colombiano parecía estar relacionado con un regreso a Europa. El Avellino de la Serie B italiana, dirigido por Alessandro Nesta, fue una de las opciones que más fuerza tomó.

Hubo contactos con el entorno de James y el presidente del club, Angelo Antonio D’Agostino, reconoció que estudiaban la posibilidad de contratarlo. Incluso se habló de una propuesta cercana a los 1,2 millones de euros para el primer año y dos millones para el segundo.

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Sin embargo, la operación no avanzó. En las últimas horas aparecieron versiones que descartaban la llegada del colombiano al conjunto italiano y James terminó tomando otro camino.

Ahora, su destino está definido: regresa a Colombia y lo hará como la gran figura de Atlético Nacional.

Un nuevo capítulo para el 10

La decisión también está relacionada con los objetivos que James mantiene con la Selección Colombia. A sus 35 años, el mediocampista no contempla un retiro inmediato y busca mantenerse competitivo durante los próximos años, con la Copa América de 2028 como uno de sus grandes objetivos.

Nacional aparece entonces como una alternativa que le permite competir nuevamente de inmediato, permanecer en Colombia y convertirse en referente de uno de los equipos con mayores aspiraciones del país.

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Será, además, su regreso al fútbol colombiano después del intento que existió en el pasado para llevarlo a Junior de Barranquilla, una negociación que generó enorme expectativa pero que finalmente no se concretó.

Esta vez sí ocurrió. James Rodríguez vuelve al fútbol colombiano y vestirá la camiseta de Atlético Nacional. El 10 regresa al país donde comenzó su carrera, pero ahora lo hace convertido en uno de los nombres más importantes de la historia reciente del fútbol colombiano.

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