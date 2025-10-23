Logo El Espectador
Millonarios confirmó la ausencia de Néiser Villarreal y anunció medidas disciplinarias

El goleador juvenil no responde al llamado del club, mientras el DT de la selección Sub-20 lo defiende y habla de falta de comunicación.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
23 de octubre de 2025 - 08:47 p. m.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Néiser Villarreal, figura de la selección de Colombia Sub-20 y goleador del último Mundial con cinco tantos, sigue sin presentarse a entrenamientos con Millonarios, que ya inició un proceso administrativo en su contra por inasistencia y falta de comunicación.

A través de un comunicado, el club azul informó que el jugador no ha respondido a los llamados del cuerpo técnico ni a las notificaciones del club, a pesar de tener contrato vigente hasta diciembre. “Por su parte, Néiser Villarreal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente”, señaló la institución. En contraste, el defensor Carlos Sarabia —también integrante del equipo Sub-20 en el reciente Mundial de Chile— ya regresó y completa una semana de entrenamientos con el grupo.

Mientras el club intenta resolver la situación, desde la selección de Colombia el técnico César Torres ofreció otra versión. El entrenador aseguró que ha mantenido comunicación constante con Villarreal, quien, según le contó el propio jugador, se encuentra en Tumaco junto a su familia. “Él me dice que no le han dicho cuándo se tiene que presentar. No es un chico rebelde ni desobediente, quizá ha faltado una mejor comunicación”, explicó Torres en diálogo con ESPN.

La relación entre el atacante y Millonarios lleva tiempo desgastada. En agosto, Villarreal fue sancionado por el club luego de aparecer en una transmisión en vivo usando una camiseta del América de Cali. El episodio generó molestia interna y derivó en una separación temporal del plantel profesional, aunque posteriormente ofreció disculpas.

Desde entonces, el ambiente no volvió a ser el mismo. El propio capitán, David Mackalister Silva, reconoció recientemente que el delantero de 20 años no ha logrado adaptarse al entorno azul. “Creo que su estadía en Millonarios ha sido complicada. Lastimosamente no pudimos disfrutar todo lo que Néiser nos pudo dar; su cabeza ya está en otro lado”, afirmó el referente embajador.

El “otro lado” parece tener nombre propio: Cruzeiro. Villarreal firmó un precontrato con el club brasileño y, aunque su vínculo con Millonarios termina a finales de año, todo indica que no volverá a vestir la camiseta albiazul. En los dos años que estuvo en Bogotá disputó 26 partidos y entregó tres asistencias, sin lograr consolidarse como el atacante prometedor que deslumbró con la selección juvenil.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Lucas Gomez(25993)Hace 6 minutos
¿Le creemos a un muchacho joven y con talento, al técnico de la Selección con la que rindió locamente, o a uno de los "equipos profesionales" colombianos que todos sabemos la clase de dirigentes que tienen?
