Deportes
Selección Colombia

Colombia vs Perú en Liga de Naciones: hora y dónde ver en vivo las eliminatorias femeninas

La selección empieza en Medellín su camino en el nuevo torneo de la Conmebol, buscando un cupo en la Copa del Mundo de Brasil.

Fernando Camilo Garzón
23 de octubre de 2025 - 04:54 p. m.
Colombia, subcampeona de la reciente Copa América Femenina.
Foto: EFE - Vicente Costales
La selección femenina de Colombia iniciará este viernes 24 de octubre su participación en la Conmebol Liga de Naciones Femenina, enfrentando a Perú en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 6:00 de la tarde.

El duelo marcará el comienzo del nuevo proceso clasificatorio hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se disputará en Brasil.

Lideradas por Ángelo Marsiglia, las colombianas buscan ratificar su crecimiento en el fútbol internacional tras su histórica participación en el Mundial de 2023 y su subcampeonato en la Copa América que se hizo este año. Este primer partido será clave para establecer el tono competitivo del equipo en un torneo que, por primera vez, servirá como eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial.

Colombia contra Perú, el primer duelo de la selección en la Liga de Naciones

Colombia llega con una base sólida y una mezcla de juventud y experiencia. El núcleo del grupo ya ha mostrado entendimiento, carácter y ambición. Enfrente estará una selección peruana en pleno proceso de reconstrucción, que busca fortalecer su estructura y ganar rodaje internacional.

El nuevo formato de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-2026 reúne a nueve selecciones: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Brasil, como anfitriona del próximo Mundial, no participa del certamen. Los equipos se enfrentarán en una única fase todos contra todos, a una sola rueda, con partidos de ida y vuelta repartidos entre octubre de 2025 y junio de 2026.

Cada conjunto disputará ocho encuentros, descansando una fecha. Al final de las nueve jornadas, los dos primeros de la tabla obtendrán cupo directo al Mundial, mientras que el tercero y el cuarto accederán al repechaje intercontinental. Es un formato que premia la regularidad, la planificación y la fortaleza tanto en casa como de visitante.

¿Dónde se pueden ver las eliminatorias femeninas al Mundial de Brasil?

El debut contra Perú es una oportunidad para Colombia de comenzar con el pie derecho en su casa y ante su gente. En la previa, el entrenador Marsiglia destacó la importancia de mantener la identidad del juego y aprovechar la experiencia acumulada en competencias de alto nivel. “Esta selección ha crecido mucho, pero no podemos confiarnos. Cada partido será una final”, señaló el estratega.

Perú, por su parte, llega a Medellín con la ilusión de sorprender. Su plantel ha venido renovándose con futbolistas que militan en clubes locales, principalmente, y que ven en esta Liga de Naciones una oportunidad de consolidar un nuevo ciclo competitivo. Aunque el favoritismo recae sobre Colombia, el historial muestra partidos intensos y de mucha lucha entre ambas selecciones.

El camino hacia Brasil 2027 apenas comienza, y este primer duelo simboliza mucho más que tres puntos: es el punto de partida de una nueva etapa para el fútbol femenino en Sudamérica. La Selección Colombia buscará, desde el Atanasio, dar el primer paso firme rumbo al sueño mundialista.

Los partidos de la selección femenina podrán verse en nuestro país a través de Gol Caracol y por ditu, la app gratuita de Caracol Televisión.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

