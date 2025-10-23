Logo El Espectador
Escándalo en la NBA deja varios arrestos por relacionarse con apuestas deportivas

Varios jugadores y el entrenador de los Portland Trail Blazers fueron apresados por el FBI este jueves.

Fernando Camilo Garzón
23 de octubre de 2025 - 02:08 p. m.
Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers y exestrella de la NBA.
Foto: AFP - EZRA SHAW
El entrenador de Portland Trail Blazers y exestrella de la NBA, Chauncey Billups, fue arrestado este miércoles por el FBI en Oregón, en el marco de una investigación federal sobre apuestas ilegales.

Según medios estadounidenses, el caso involucra una red de póker clandestino con presuntos vínculos con el crimen organizado.

En la misma operación fue detenido Terry Rozier, jugador del Miami Heat, acusado de participar en una trama de apuestas deportivas ilegales que dejó más arrestos, entre ellos el del exjugador Damon Jones.

Aunque la investigación apunta a un posible esquema de lavado de dinero y violaciones a la ley RICO (se refiere a la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, una ley federal de los Estados Unidos aprobada en 1970 para combatir el crimen organizado y los delitos de cuello blanco), por ahora no se ha mencionado manipulación de partidos en los que los implicados hayan participado.

La NBA aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos.

Se espera que el FBI y la fiscalía del Distrito Este de Nueva York ofrezcan una rueda de prensa con más detalles sobre el alcance del caso, que sacude a la liga en uno de sus momentos más sensibles en materia de integridad deportiva.

