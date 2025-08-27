No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Millonarios, el club del fútbol colombiano con más utilidades en 2024

El informe de la Superintendencia de Sociedades reveló que el cuadro embajador tuvo $17.013 millones en utilidades durante el año pasado.

Redacción Deportes
27 de agosto de 2025 - 06:36 p. m.
Millonarios atraviesa un presente adverso en lo deportivo, pero favorable en lo económico.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
La Superintendencia de Sociedades publicó este miércoles el informe financiero de los clubes del Fútbol Profesional Colombiano, con Millonarios a la cabeza del listado. El equipo capitalino cerró la temporada 2024 con utilidades de $17.013 millones, superando con holgura a Atlético Nacional, que reportó $14.319 millones.

El documento consiste en un análisis de los principales resultados de los clubes del fútbol profesional colombiano con corte al 31 de diciembre de 2024. Se midieron los ingresos junto a la administración de cosos y gastos. Este deporte generó $728.531.222 millones en ingresos de actividades ordinarias netas en ese periodo.

El balance financiero confirmó el sólido momento económico de Millonarios, aunque entre algunos hinchas persiste el inconformismo: mientras los números son positivos, los logros en el área deportiva no han estado al mismo nivel en los últimos meses.

La mayor parte de los $17.013 millones que ingresó el cuadro embajador durante el 2024 corresponden a taquillas y abonos —en parte motivados por la llegada de Falcao para jugar el torneo clausura—, después están la venta de artículos deportivos y los dineros provenientes de publicidad y patrocinio.

Atlético Nacional, que ganó la Liga BetPlay y la Copa Colombia en ese periodo, también atraviesa un buen momento en lo económico. De los $14.319 millones que le quedaron el año pasado, la mayor parte también fue por publicidad y venta de boletería.

Detrás de los albiazules y los verdolagas está Águilas Doradas, que completa el podio con $5.492 millones. Más atrás se ubicaron Once Caldas ($4.112 millones), Equidad ($3.928 millones), Santa Fe ($3.779 millones), América de Cali ($2.178 millones) y Medellín ($1.509 millones).

Por Redacción Deportes

