Millonarios enfrentará a Boca Juniors en La Bombonera: fecha, horarios y dónde ver

Desde Argentina se confirmó que Millonarios será el primer rival de Boca Juniors, en un amistoso que se jugará en La Bombonera, con público en las tribunas, el miércoles 14 de enero. El encuentro se enmarca en la preparación de ambos clubes para la temporada 2026 y se desprende de la gira que el conjunto bogotano realizará por el sur del continente.

La presencia de Millonarios en Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata, certamen amistoso organizado por ESPN, fue clave para que se terminara de cerrar el partido. La cercanía geográfica, la agenda ya definida del Embajador y el atractivo histórico del cruce facilitaron el acuerdo para que el club colombiano extienda su gira y visite Buenos Aires.

El partido está programado para disputarse en La Bombonera, un detalle que no pasa desapercibido. Será la primera vez que Millonarios enfrente a Boca en ese estadio, ya que todos los antecedentes previos se habían jugado en Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La organización del evento prevé la presencia de hinchas locales y, por ahora, el acceso a las entradas estaría habilitado únicamente para socios activos y socios adherentes de Boca Juniors.

¿Cuáles son los partidos de pretemporada de Millonarios?

La gira de Millonarios por el sur del continente comenzará el 11 de enero, cuando enfrente a River Plate en el Campus de Maldonado, Uruguay, a las 7:00 p. m. (hora colombiana). Dos días después, el 13 de enero, el Embajador volverá a presentarse en Montevideo para medirse con Independiente de Avellaneda, también a las 7:00 p. m., en el estadio Parque Viera. Apenas 24 horas más tarde, el plantel se trasladará a Buenos Aires para afrontar el duelo frente a Boca Juniors.

Los juegos, al ser una gira organizada por ESPN, se podrán ver en sus diferentes canales o a través de Disney+.

La seguidilla de partidos no solo supone un reto físico y logístico, sino también una oportunidad deportiva. En pocos días, Millonarios enfrentará a tres de los clubes más representativos del fútbol argentino, lo que convierte la gira en un banco de pruebas relevante para el cuerpo técnico y el plantel de cara al inicio de la competencia oficial.

El cruce con Boca será el cuarto partido amistoso entre ambos clubes. El primero se remonta a 1957, cuando empataron 0-0. El segundo antecedente llegó en 2005, con una victoria 2-1 para Millonarios, gracias a un doblete de Martín García. El recuerdo más cercano data del 25 de julio de 2012, cuando Boca se impuso y el gol del conjunto bogotano fue convertido por José Luis “Gato” Tancredi.

Altas y bajas de Millonarios para el 2026

Altas:

Carlos Darwin Quintero

Mateo García

Sebastián Valencia

Julián Angulo

Rodrigo Ureña

Bajas:

Néiser Villarreal

Bruno Savio

Cristián Cañozales

Ramiro Brochero

Juan José Ramírez

Iván Mauricio Arboleda

Juan Pablo Vargas

¿Qué ha pasado con la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors?

El futuro de Marino Hinestroza atraviesa horas de incertidumbre. Hace un par de semanas su salida de Atlético Nacional rumbo a Boca Juniors parecía encaminada, pero con el paso de los días la operación se enfrió.

Aunque Hinestroza ha presionado para salir e incluso se despidió de Nacional en redes sociales, en el club no cayó bien ni el manejo del tema ni las formas del cuadro xeneize.

El contexto empieza a ser apremiante: con Boca sin moverse de su postura y Nacional decidido a pararse firme, el jugador se quedó en un limbo, sin una salida clara y con un vínculo que, en los hechos, ya parece desgastado. De hecho, el extremo no se presentó a la pretemporada verdolaga y continua la presión para finalizar su salida.

