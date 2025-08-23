EN VIVO: Fortaleza vs. Santa Fe, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay 2025

Los jugadores de Santa Fe celebran un gol. Foto: @SantaFe

¡Sigue la Liga BetPlay! Esta vez, Independiente Santa Fe visita a Fortaleza CEIF en el estadio de Techo.

Para el León, vigente campeón del fútbol colombiano, los tres puntos son cruciales, pues le permitirían meterse en el top tres de la tabla.

Los Amix, por su parte, saben que una victoria los dejaría bien posicionados y con pie firme entre los ocho primeros.

Todo está servido para un duelo vibrante en Bogotá. ¿Quién saldrá ganador?

Siga el minuto a minuto de Fortaleza vs. Santa Fe

45′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

42′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

El partido prometía en su arranque, pero con el pasar de los minutos se fue enfriando. No hay ideas claras en ninguno de los dos equipos. Tan solo hay unos tímidos disparos al arco de cada lado. Esperemos el segundo tiempo.

29′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

Santa Fe se aproxima e intenta disparar al arco, pero no hay éxito. Por ahora, todo se mantiene igual.

20′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

El juego todavía no tiene mucha forma. Es trabado, poco atractivo... a pesar del ida y vuelta.

14′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

Marmolejo mantiene su arco en cero. Gran atajada del portero santafereño tras un remate de Aristizabal. Fortaleza es el que ataca en este momento.

7′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

Duelo de ida y vuelta. Por ahora, no hay un equipo dominador. Sin embargo, Santa Fe se lanza en ataque.

0′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

¡Arranca el partido!

Bonito marco en el estadio de Techo. Ya estamos a pocos minutos de que ruede la pelota.

