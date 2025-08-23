No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO: Fortaleza vs. Santa Fe, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay 2025

Santa Fe visita a Fortaleza en Techo: el campeón busca meterse al top 3 y los Amix asegurar su lugar entre los ocho. ¿Quién ganará?

Redacción Deportes
24 de agosto de 2025 - 12:27 a. m.

Actualizaciones clave

Los jugadores de Santa Fe celebran un gol.
Los jugadores de Santa Fe celebran un gol.
Foto: @SantaFe
¡Sigue la Liga BetPlay! Esta vez, Independiente Santa Fe visita a Fortaleza CEIF en el estadio de Techo.

Para el León, vigente campeón del fútbol colombiano, los tres puntos son cruciales, pues le permitirían meterse en el top tres de la tabla.

Los Amix, por su parte, saben que una victoria los dejaría bien posicionados y con pie firme entre los ocho primeros.

Todo está servido para un duelo vibrante en Bogotá. ¿Quién saldrá ganador?

Siga el minuto a minuto de Fortaleza vs. Santa Fe

Hace 5 horas

Arranca el segundo tiempo

45′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

Hace 5 horas

Al descanso

45′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

Actualización claveHace 5 horas

¿Llegará el gol?

42′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

El partido prometía en su arranque, pero con el pasar de los minutos se fue enfriando. No hay ideas claras en ninguno de los dos equipos. Tan solo hay unos tímidos disparos al arco de cada lado. Esperemos el segundo tiempo.

Hace 5 horas

Todo igual

29′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

Santa Fe se aproxima e intenta disparar al arco, pero no hay éxito. Por ahora, todo se mantiene igual.

Hace 5 horas

Pocas emociones...

20′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

El juego todavía no tiene mucha forma. Es trabado, poco atractivo... a pesar del ida y vuelta.

Hace 5 horas

¡Marmolejo!

14′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

Marmolejo mantiene su arco en cero. Gran atajada del portero santafereño tras un remate de Aristizabal. Fortaleza es el que ataca en este momento.

Hace 5 horas

Primeros minutos

7′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

Duelo de ida y vuelta. Por ahora, no hay un equipo dominador. Sin embargo, Santa Fe se lanza en ataque.

Actualización claveHace 6 horas

¡Se juega en Techo!

0′ ⏱️ | FOR 0 ⚪ vs. SFE 🔴 0

¡Arranca el partido!

Hace 6 horas

Salen los equipos a la cancha

Bonito marco en el estadio de Techo. Ya estamos a pocos minutos de que ruede la pelota.

Actualización claveHace 6 horas

Alineaciones

Por Redacción Deportes

Actualizaciones clave

