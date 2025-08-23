No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así fue la agónica remontada del Barcelona para mantenerse líder de LaLiga: video

Con goles de Pedri, Ferran y un autogol, el Barça venció al Levante en un final emocionante. Atlético de Madrid, por su parte, volvió a decepcionar.

Redacción Deportes
23 de agosto de 2025 - 11:58 p. m.
El delantero del Barcelona Ferrán Torres celebra el tercer gol ante el Levante, durante el partido de LaLiga de fútbol que Levante UD y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio Ciutat de Valencia.
El delantero del Barcelona Ferrán Torres celebra el tercer gol ante el Levante, durante el partido de LaLiga de fútbol que Levante UD y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio Ciutat de Valencia.
Foto: EFE - Andreu Esteban
Barcelona se mantuvo líder de LaLiga al encadenar una nueva victoria culminando este sábado sobre la hora una remontada ante Levante (3-2), recién ascendido, en la segunda jornada del campeonato español, en la que Atlético de Madrid volvió a decepcionar al no pasar del empate 1-1 en casa ante el Elche.

Los tantos de Pedri González (49), de Ferran Torres (52) y el de propia puerta de Unai Elgezabal (90+1) salvaron al Barça después de una primera parte que se le puso en contra con los goles de Iván Romero (15) y José Luis Morales (45+7 de penal).

Nos han puesto el partido muy difícil, tenemos que mejorar mucho”, admitió Hansi Flick en una rueda de prensa en el estadio Ciutat de Valencia.

Video Thumbnail

El conjunto valenciano intentó dar la campanada al tiempo que Flick probó al brasileño Raphinha como mediapunta para dejar la banda izquierda al inglés Marcus Rashford.

La entrada de Marc Casadó, protagonista estos días por su eventual salida del equipo, también fue otra de las novedades en el once titular, en sustitución del neerlandés Frenkie de Jong, quien disfrutó de unos días libres debido a su segunda paternidad.

El Atleti no alza cabeza

El Atleti dejó dos puntos ante otro recién ascendido a la primera categoría, Elche.

La entidad rojiblanca, que perdió por 2-1 ante el Espanyol en el debut liguero, sigue sin carburar, pese a haber hecho siete fichajes en el mercado de inicio de curso, y se sitúa con un punto en la 13ª posición de la tabla de manera provisional.

Los pupilos de Diego Simeone empezaron fuerte gracias al tanto del noruego Alexander Sorloth en el minuto 6 de juego tras un desmarque del atacante, que no encontró dificultades para sobrepasar al guardameta argentino Matías Dituro.

Video Thumbnail

La escuadra rojiblanca, animada por la ventaja, apretó en la zona rival, pero Rafa Mir enmudeció en el 15 a los aficionados colchoneros, poniendo el 1-1.

Por su parte, Real Madrid jugará este domingo en casa de Real Oviedo a las 2:30 p.m. por ESPN.

