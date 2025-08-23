No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO: Millonarios - Junior, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay 2025

Choque de realidades: Millonarios, último en la tabla, recibe en El Campín al líder Junior en la Liga BetPlay 2025.

Redacción Deportes
24 de agosto de 2025 - 12:20 a. m.

Junior y Millonarios, en el Metropolitano.
Junior y Millonarios, en el Metropolitano.
Foto: Millonarios, vía X
Millonarios ocupa el último lugar de la tabla al sumar apenas un punto de 18 posibles y por esa razón sus directivos destituyeron al entrenador David González, quien fue reemplazado por Hernán Torres, campeón con el embajador en 2012.

El club bogotano empezará una nueva etapa este sábado cuando reciba en el estadio El Campín al Junior, líder del Torneo Finalización.

El equipo azul estará dirigido por el exfutbolista Carlos Giraldo, quien tiene el reto de conseguir la primera victoria del semestre, para lo cual contará con sus principales cartas, que incluyen al portero uruguayo Guillermo de Amores, al central costarricense Juan Pablo Vargas y al argentino Santiago Giordana.

Junior, por su lado, llega motivado tras conseguir una heroica remontada en casa el fin de semana anterior ante Atlético Bucaramanga, al que venció 2-1, lo que le permitió mantener el primer lugar con 17 puntos y aumentar a cuatro unidades su diferencia con el segundo, Deportes Tolima.

Los barranquilleros, dirigidos por Alfredo Arias, tratarán de conseguir una nueva victoria bajo el liderazgo del veterano extremo Yimmi Chará, el mejor jugador del equipo esta temporada.

Siga el minuto a minuto del Millonarios - Junior

Actualización claveHace 5 horas

Alineaciones oficiales

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

