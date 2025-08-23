Nicaragua vs. Colombia, en la Americup: hora y dónde ver en vivo a la selección

La selección de Colombia, en su primer partido. Foto: FIBA

Colombia afrontará este domingo un duelo decisivo frente a Nicaragua en la AmeriCup 2025.

Tras la derrota en su debut ante República Dominicana (84-59), la selección de Tomás Díaz necesita la victoria para mantener vivas sus opciones de clasificar a la siguiente fase, ya sea como uno de los mejores terceros del torneo o, en un escenario más exigente, venciendo también a Argentina en la última fecha del grupo.

El reto no será sencillo: Nicaragua juega en casa, con el respaldo de su público en Managua, y también llega con la urgencia de sumar, luego de caer 94-70 en su estreno frente a Argentina.

Los nicaragüenses buscarán aprovechar la localía y el desgaste de la tricolor para imponerse en un partido que, para ambos, tiene tintes de final anticipada.

En el plano deportivo, Colombia confía en el liderazgo de Braian Angola, quien brilló en el debut con 19 puntos, y en la intensidad defensiva de Romario Roque. La clave estará en mejorar la efectividad ofensiva, especialmente en el tiro exterior, donde apenas se logró un 14% frente a Dominicana.

El partido está programado para las 7:40 p.m., con transmisión de DirecTV Sports.

