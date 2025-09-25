Millonarios lanzó camiseta alternativa: ¿cómo es, cuánto vale y dónde comprar?

El defensor bogotano Andrés Llinás con la nueva camiseta alternativa de Millonarios. Foto: MFC

Millonarios hizo oficial este jueves el lanzamiento oficial de su nueva camiseta alternativa para la próxima temporada, diseñada por Adidas. La prenda apuesta por un tono rosado claro como base, acompañado de un cuello en V en azul oscuro.

“La inspiración nace del deseo de transmitir modernidad sin olvidar la tradición. La incorporación de detalles en azul y blanco refuerza la identidad histórica del club, mientras que el rosado propone una visión fresca que invita a los hinchas jóvenes a hacer parte de un legado en constante evolución, indicó el club en un comunicado.

No es la primera vez que el cuadro embajador apuesta por este color. Ya en 2020 utilizó una indumentaria, también proveída por Adidas — que viste al cuadro embajador desde 2009— que combinaba el rosa con el negro, lo que marcó precedente en el uso de dicha tonalidad.

La nueva camiseta ya se encuentra disponible en la tienda oficial del club a un precio de $299.950. “Esta camiseta no solo viste a los jugadores en la cancha, sino que representa a una comunidad que vibra, se reinventa y proyecta su pasión hacia el futuro”.

Tom Michiel Vinkenvleugel, Senior Director Marketing de Adidas Colombia, destacó que “con esta nueva camiseta quisimos ofrecer un diseño diferente y disruptivo, pensado para la siguiente generación de fanáticos. (...)Representa frescura, modernidad y orgullo capitalino”.

Millonarios volverá a tener acción el próximo sábado cuando visite a Atlético Nacional en Medellín por la fecha 13 de la Liga BetPlay. El cuadro embajador, dirigido por Hernán Torres, ocupa la casilla 12 con 14 puntos, a tres del octavo.

