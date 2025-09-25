¡Oficial! Estas son las mascotas de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano; y Clutch, un águila calva estadounidense son las mascotas del Mundial de 2026. Foto: FIFA

La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) presentó oficialmente este jueves las tres mascotas de la Copa Mundial de 2026, torneo que será organizado entre junio y julio del año entrante por Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano; y Clutch, un águila calva estadounidense. Los tres personajes fueron concebidos como reflejo de la cultura, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, según explicó la FIFA en un comunicado.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

La iniciativa hace parte de un amplio programa de licenciatarios que incluirá productos oficiales, así como la incorporación de los personajes como figuras interactivas en FIFA Heroes, dentro del ecosistema FIFAe, pues también saldrá un videojuego con los personajes.

En la presentación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comentó sobre las nuevas mascotas lo siguiente: “El equipo del Mundial 26 sigue creciendo y se vuelve mucho más divertido. Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial”.

Cada personaje de la próxima cira ortital tiene un rol en la cancha y un vínculo directo con la identidad de su nación. Maple, el alce canadiense, fue presentado como portero y viste de rojo, en clara referencia a la camiseta de su selección.

Zayu, el jaguar, simboliza la fuerza y la biodiversidad de México: juega como delantero y luce de verde, evocando tanto la bandera como la riqueza natural del país. Clutch, una águila calva —emblema de Estados Unidos—, fue presentado como un mediocampista que viste de azul.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero”, concluyó Infantino.

