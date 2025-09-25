Logo El Espectador
¡Oficial! Estas son las mascotas de la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Un alce, un jaguar y un águila representarán respectivamente a Canadá, México y Estados Unidos, las sedes de la próxima cita orbital.

Daniel Bello
25 de septiembre de 2025 - 03:35 p. m.
Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano; y Clutch, un águila calva estadounidense son las mascotas del Mundial de 2026.
Foto: FIFA
La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) presentó oficialmente este jueves las tres mascotas de la Copa Mundial de 2026, torneo que será organizado entre junio y julio del año entrante por Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano; y Clutch, un águila calva estadounidense. Los tres personajes fueron concebidos como reflejo de la cultura, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, según explicó la FIFA en un comunicado.

La iniciativa hace parte de un amplio programa de licenciatarios que incluirá productos oficiales, así como la incorporación de los personajes como figuras interactivas en FIFA Heroes, dentro del ecosistema FIFAe, pues también saldrá un videojuego con los personajes.

En la presentación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comentó sobre las nuevas mascotas lo siguiente: El equipo del Mundial 26 sigue creciendo y se vuelve mucho más divertido. Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial”.

Cada personaje de la próxima cira ortital tiene un rol en la cancha y un vínculo directo con la identidad de su nación. Maple, el alce canadiense, fue presentado como portero y viste de rojo, en clara referencia a la camiseta de su selección.

Zayu, el jaguar, simboliza la fuerza y la biodiversidad de México: juega como delantero y luce de verde, evocando tanto la bandera como la riqueza natural del país. Clutch, una águila calva —emblema de Estados Unidos—, fue presentado como un mediocampista que viste de azul.

Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero”, concluyó Infantino.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

