El sorprendente gol de más de 70 metros que recibió Kevin Mier en México: video

El portero colombiano Kevin Mier vivió una noche amarga este miércoles en la Liga MX. El guardameta santandereano fue protagonista involuntario del empate 2-2 entre Cruz Azul y Querétaro, disputado en el Estadio Olímpico Universitario por la fecha 10 del torneo.

Un golazo desde más de 70 metros del uruguayo Santiago Homenchenko dejó expuesto al arquero cementero, quien quedó en el centro de las críticas. El partido había empezado de la mejor manera para los dirigidos por Nicolás Larcamón.

El argentino José Paradela abrió el marcador, pero el propio Homenchenko igualó antes del descanso. En el complemento llegó la jugada que marcó la noche: cuando Cruz Azul atacaba, Mier se adelantó demasiado de su arco y eso le costaría unos segundos más tarde.

La pérdida del balón en campo contrario fue aprovechada por Homenchenko, que alzó la mirada y lanzó un disparo largo desde su propio campo. La pelota tomó vuelo, sorprendió al arquero, quien a pesar de tocar la pelota no pudo evitar que terminara al fondo de la red.

El Querétaro celebraba una ventaja inesperada y un gol que seguramente quedará como uno de los más recordados del torneo. Sin embargo, Cruz Azul reaccionó y encontró el empate definitivo en los minutos finales gracias al uruguayo Gabriel Matías Fernández, evitando así una derrota en casa.

Mier fue señalado por hinchas y prensa tras el segundo gol. El técnico Nicolás Larcamón salió en defensa de su guardameta: “Estamos en tiempos donde la opinión pública tiene mucho que ver con lo que se consume actualmente en las redes y creo que hay una crítica muy incisiva con la figura de Kevin.

El estratega argentina respaldó al portero de 25 años surgido en la cantera de Atlético Nacional. “Confío en que el apoyo hacia él en este momento puede ser determinante para el arquero que tengamos de cara a las instancias más decisivas”.

Mier suma 10 partidos en este semestre de la Liga MX y ha mantenido su portería invicta en tres ocasiones. Encaja en promedio 1.2 goles por encuentro, un registro que empeoró respecto a la primera mitad del año, cuando su promedio era de 0.93.

Aunque atraviesa un momento difícil, el colombiano sigue siendo una de las apuestas a largo plazo del club cementero. También ha recibido la confianza de Néstor Lorenzo en la selección nacional, pues lo usó como alternativa a Camilo Vargas en el cierre de las eliminatorias sudamericanas.

