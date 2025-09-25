El recado del técnico de Independiente del Valle al Once Caldas

Javier Rabanal, entrenador de Independiente del Valle, durante el partido de vuelta entre Once Caldas e Independiente del Valle. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente del Valle rompió este miércoles la ilusión de los hinchas manzileños. En Manizales, ante un Palogrande encendido, el conjunto ecuatoriano se repuso del golpe sufrido en Quito y eliminó a Once Caldas en una definición dramática desde el punto blanco (5-4).

El pase a las semifinales de la Copa Sudamericana estuvo cargado de tensión, pero también dejó un recado del técnico español Javier Rabanal, quien luego de lograr la clasificación no pasó por alto el ambiente previo que rodeó al partido.

Horas antes del duelo, circuló un video que se volvió viral: varios jugadores del Once Caldas —entre ellos Dayro Moreno, Michael Barrios y Jorge Cardona— se subieron al techo del bus que los llevaba al estadio y cantaron junto a la hinchada.

Son campeones mundiales en festejar antes de tiempo.



pic.twitter.com/AvEeOKWT7M — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) September 25, 2025

La escena reflejó un ambiente de ilusión pero también de confianza tras el triunfo logrado la semana pasada en Quito, donde Dayro había marcado un doblete que parecía encaminar la clasificación del onceno dirigido por Hernán Darío Herrera a la próxima ronda.

Sin embargo, en el fútbol no hay nada escrito hasta que suene el pitazo final. En Palogrande, Independiente del Valle resistió la presión y encontró en el argentino Michael Hoyos la oportunidad de remontar. Sus dos goles pusieron la serie en equilibrio y llevaron el desenlace a los penales.

Tras los primeros cinco lanzamientos, la igualdad se mantuvo. En la muerte súbita, el portero James Aguirre asumió la responsabilidad, pero su disparo salió desviado. Layan Loor convirtió con algo de suspenso el cobro definitivo y desató el festejo ecuatoriano.

Javier Rabanal, DT de Independiente, sobre la llegada de Once Caldas al estadio:



—“Me contaron cómo vivieron lo jugadores colombianos en el bus y a mí personalmente no me gusta celebrar antes que las cosas se consigan.



—Sé que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos… pic.twitter.com/2L5kAe46os — José Carlos Crespo (@josecarloscresp) September 25, 2025

En zona mixta, cuando le preguntaron a Javier Rabanal por el video del bus, el técnico fue directo: “Al final estas cosas son así. Personalmente no me gusta celebrar antes de que se consiga. Me contaron que ellos venían celebrando y al final nos lo hemos llevado”.

Independiente del Valle, campeón de este certamen en 2019 y 2022, volvió a instalarse en las semifinales de la Copa Sudamericana y tendrá como rival en la próxima ronda al Atlético Mineiro (Brasil), que viene de dejar en el camino al Club Bolívar (Bolivia).

Dayro Moreno fue autocrítico: “Esto es un fracaso, la verdad. Desilusión, tristeza con toda la gente que nos vino a apoyar, con la hinchada de Once Caldas y toda Colombia que estaba a favor nuestro. Entramos desconcentrados, nos cobraron y así es el fútbol. Nos faltó ser serios desde el primer minuto, teníamos el marcador a favor y nos confiamos”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador