Millonarios no podrá censurar protestas de su hinchada contra sus directivos

Hinchas de Millonarios durante el compromiso ante Real Cartagena en el Estadio El Campin de Bogotá (Copa BetPlay Dimayor) Foto: El Espectador - José Vargas

Millonarios no podrá impedir el ingreso de pancartas con mensajes de protesta pacífica en su contra. Así lo determinó el Juzgado 84 de Pequeñas Causas, que falló a favor de un grupo de hinchas y ordenó al club respetar este tipo de manifestaciones, siempre que no atenten contra la vida, honra, dignidad o buen nombre de nadie.

La decisión implica que el equipo no podrá volver a restringir el ingreso de banderas o carteles críticos a las tribunas del estadio. Por ejemplo, el próximo 20 de agosto, cuando el cuadro embajador reciba a Unión Magdalena, las protestas de sus hinchas no podrán ser censuradas siempre y cuando se lleven a cabo de manera pacífica.

El Juzgado 84 de Pequeñas Causas falló a favor del hincha y ordenó a Azul & Blanco, Millonarios F.C., permitir pancartas con mensajes de protesta pacífica. La jueza señaló que frases como “Amber Capital, Inviertan Bien o Vendan” y “Algún día tendremos directivos con hambre de… pic.twitter.com/4e5UGEIvmp — LosMillonarios.Net ( LM.Net ) ⭐️16 (@losmillonarios) August 12, 2025

De acuerdo con información difundida por LosMillonarios.net, portal informativo liderado por hinchas del cuadro embajador, la jueza que llevó el caso recordó que mensajes como “Amber Capital, Inviertan Bien o Vendan” y “Algún día tendremos directivos con hambre de gloria, a estos solo les interesa el dinero” son opiniones legítimas.

El fallo llegó en medio de un clima de inconformidad con el presente deportivo del equipo, que ha generado descontento en la afición. Millonarios, dirigido por David González, ocupa la última posición en la tabla de la Liga BetPlay y en cuatro jornadas suma apenas un punto.

La decisión judicial tiene un contexto. Antes del partido del pasado 28 de julio frente a Llaneros en El Campín, que terminó 1-0 a favor de los visitantes, un grupo de hinchas denunció la retención de banderas y carteles por parte del personal de seguridad del club, lo que impidió la entrada de mensajes críticos hacia los directivos y provocó acusaciones de censura.

Los aficionados aseguraron que su protesta estaba prevista para realizarse de manera pacífica desde las tribunas, pero el equipo de seguridad de Millonarios negó la admisión de las banderas con mensajes contra Amber Capital —la empresa dueña del equipo—. Calificaron como una violación flagrante a su derecho a expresarse.

En respuesta a estos hechos, los seguidores interpusieron acciones de tutela ante Azul&Blanco, Grupo Sencia y Millonarios FC —entre otros—, argumentando la vulneración de su derecho fundamental a la libertad de expresión, protegido por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia.

La seguridad de @MillosFCoficial se reservó el derecho de admisión de estás bandera el día de hoy. Flagrante violación al derecho de expresión por parte de la seguridad de Millonarios. Compartamoslas en todo lado y ojalá se pudiera hacer algo más amigos abogados. 🤬🤬 pic.twitter.com/5Hx0zcY2i9 — Mauricio Gordillo Gu (@Maugor) July 28, 2025

Durante el arranque del segundo semestre de la Liga BetPlay, un sector de la hinchada de Millonarios se ha mostrado crítica con los manejos de Gustavo Serpa y Enrique Camacho, máximo accionista del club y presidente de la institución respectivamente.

