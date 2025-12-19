Millonarios oficializó a Sebastián Valencia: así es el perfil del fichaje embajador

Tras un 2025 irregular, el Embajador continúa ajustando su plantilla y anunció a Sebastián Valencia como su tercer refuerzo para 2026. Foto: Millonarios F.C

Millonarios continúa dando pasos concretos en la reconfiguración de su proyecto deportivo y este viernes oficializó a Sebastián Valencia como su tercer refuerzo de cara a la temporada 2026. El club informó que, tras superar satisfactoriamente los exámenes médicos y completar la documentación correspondiente, el jugador firmó un contrato por tres años, quedando vinculado al equipo en el mediano plazo.

La llegada de Valencia se inscribe con la intención de sumar piezas que aporten intensidad, recorrido y alternativas tácticas a una plantilla que viene de un 2025 irregular, sin clasificación a los cuadrangulares semifinales y con una sensación general de cuentas pendientes.

Recorrido de Sebastián Valencia

En el fútbol colombiano vistió las camisetas de Boyacá Chicó, Leones FC y Fortaleza, club en el que tuvo su semestre más productivo hasta ahora: cuatro goles y tres asistencias, cifras que reflejan su influencia ofensiva y su capacidad para aparecer en la ofensiva para brindar más alternativas en el ataque. A eso se suma una experiencia internacional con Moca FC, en República Dominicana.

Desde el club destacan especialmente su versatilidad, un atributo que no es menor en la idea de armado del plantel. Valencia puede adaptarse a más de una función dentro del esquema, algo que le da margen de maniobra al cuerpo técnico y amplía las variantes en partidos cerrados o con exigencias físicas altas. No llega como una promesa, sino como un jugador que ya entiende los ritmos del torneo local.

Refuerzos de Millonarios para 2026

Con esta incorporación, Millonarios ya tiene confirmados tres refuerzos para el nuevo año: Carlos Darwin Quintero, Mateo García y ahora Sebastián Valencia. Cada uno responde a necesidades distintas, pero todos apuntan a reforzar zonas que quedaron expuestas durante la última campaña. El club no ha ocultado que el objetivo es volver a ser protagonista, y los primeros movimientos muestran una intención de corregir desde la base.

La planificación para 2026 está directamente atravesada por lo ocurrido en 2025. La temporada pasada dejó más preguntas que respuestas, marcada por la dificultad para sostener un proceso competitivo estable y por la eliminación prematura que obligó a adelantar decisiones. Ese escenario aceleró una revisión interna que hoy empieza a verse reflejada en el mercado.

En paralelo a las incorporaciones, Millonarios también anunció cambios estructurales en su organigrama deportivo, con la llegada de Ariel Michaloutsos como director deportivo, una figura llamada a ordenar la toma de decisiones y a darle coherencia a la construcción del plantel.

Millonarios ha sido uno de los equipos que se ha adelantado con la contratación de jugadores y se espera que en los próximos días se concreten más llegadas. Julián Angulo, quien disputó la última temporada con Llaneros, y Rodrigo Ureña, quien llegaría desde el fútbol peruano.

