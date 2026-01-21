“Yo sé que Millonarios no espera”, Hernán Torres tras su pésimo debut en la Liga Betplay

Hernán Torres, entrenador de Millonarios desde el 22 de agosto de 2025. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Hernán Torres habló con el periodista Octavio Mora Gómez acerca del difícil momento que vive en Millonarios en la actualidad y su desempeño como director técnico. El estratega tolimense es consciente de que el ambiente en Bogotá no es el mejor y la derrota 2-1 contra Atlético Bucaramanga por Liga solo la acrecienta.

“Siempre un equipo grande va a ser impaciente y va a estar inconforme cuando no se gana. Siempre va a haber inconformidad, y eso lo entiende el técnico, los jugadores, y somos conscientes de eso, y nos obliga más a preparar y trabajar lo que estamos ejecutando”, aseguró el entrenador que vive su segundo ciclo en el Ballet Azul.

Incluso, Torres se mostró atento a la posibilidad de que pueda ser removido de su cargo. Afirmó que todos los técnicos tienen la maleta preparada y nunca saben qué puede pasar, y mucho menos en Millonarios. “Soy consciente de que es con resultados, y estamos trabajando para conseguirlos. No estoy pensando en irme”.

“Yo sé que Millonarios no espera”, Hernán Torres

Eso sí, el técnico del 16 veces campeón de Colombia dice que es pronto para tomar una decisión drástica. “Yo sé que Millonarios no espera, pero ¿en la primera fecha ya me están pidiendo que tenga la maleta lista? No, ni porque yo fuera un mago”.

Vale la pena recordar que el club bogotano viene de una dura derrota como visitante por la primera fecha de la Liga Betplay 2026-I. Un campeonato que vuelve a poner parte de la presión en el cuadro de la capital por la presencia de Radamel Falcao García.

Eso sí, el Tigre no podrá ser parte del próximo partido del Embajador por la sanción que acarrea desde el año pasado. Millonarios se enfrentará en el estadio Nemesio Camacho El Campin al vigente campeón de la Liga, Junior de Barranquilla.

Millonarios de 2020 a 2025

Millonarios vive sus peores momentos de esta década. El segundo club más ganador de Colombia logró ganar una Copa (2022), una Liga (2023) y una Superliga (2024) bajo el mandato de Alberto Gamero. Sin embargo, el desgaste natural del proceso llevó a la junta directiva albiazul a buscar un nuevo DT para el primer equipo.

El 31 de diciembre de 2024, David González fue presentado como nuevo entrenador del conjunto capitalino. A pesar de quedarse a tan solo un gol de la final durante la Liga Betplay 2025-I, su mal rendimiento en la temporada siguiente y la fuga de talentos precipitaron su salida en medio de un tenso ambiente y relación con la hinchada.

Fue en ese momento que Hernán Torres llegó a las toldas azules con aires de cambio, pero hasta ahora ha sido más una expectativa que un hecho concreto. Habrá que esperar por cuánto tiempo se mantendrá el mal desempeño del club, y de hacerlo, cuánto tiempo podrá permanecer Torres en su cargo como técnico de Millonarios

