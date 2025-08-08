Santa Fe vs. Millonarios podría aplazarse por los disturbios en el Movistar Arena

Las autoridades de Bogotá pidieron a la Dimayor suspender los clásicos capitalinos, en femenino y masculino, tras los hechos de violencia que dejaron un muerto y varios heridos en un concierto. Foto: Jose Vargas Esguerra

Lo que debería ser una fiesta deportiva podría quedarse sin fecha. Los dos clásicos Santa Fe vs. Millonarios —tanto en la Liga Femenina como en la Liga Colombiana— están en riesgo de aplazamiento, tras una solicitud oficial del Distrito que busca evitar nuevos episodios de violencia en escenarios deportivos.

El problema surge justo cuando la Dimayor intentaba mantener en pie el calendario que publicó a inicio de temporada. Hasta ahora, los cambios en el fixture habían sido por fuerza mayor; esta vez, el detonante no proviene del fútbol, sino de un concierto.

El miércoles 6 de agosto, en el Movistar Arena, en la previa de la presentación de Damas Gratis, se registraron enfrentamientos entre asistentes identificados con camisetas de distintos equipos del país. El saldo: una persona fallecida y varias más con lesiones. El hecho encendió las alarmas en la administración distrital.

Este viernes, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, pidió públicamente a la Dimayor aplazar el clásico femenino programado para el sábado a las 3:00 p.m. y el masculino fijado para el miércoles 13 a las 8:30 p.m., ambos en El Campín. “Nuestra ciudad merece que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días”, señaló.

Aunque la Dimayor aún no emite un comunicado oficial, versiones extraoficiales apuntan a que la decisión ya está tomada: los dos partidos se suspenderían, sin nueva fecha confirmada. Esto complicaría especialmente a Millonarios, que ya arrastra dos juegos pendientes ante Unión Magdalena y Deportivo Pasto. Santa Fe, en cambio, ha jugado con normalidad sus cinco compromisos.

El caso reabre el debate sobre la coordinación entre autoridades y el fútbol profesional. Mientras para algunos la medida es un golpe al espectáculo y a los hinchas pacíficos, para otros es una señal necesaria de que la seguridad está por encima de cualquier calendario. Por ahora, la pelota sigue en el aire.

