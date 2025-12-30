Logo El Espectador
Millonarios tendría “muy avanzado” el fichaje de un nuevo delantero extranjero

El conjunto Embajador parece tener todo acordado con un centro delantero argentino para que llegue al equipo en remplazo de otro argentino, Santiago Giordana.

Daniel Montoya Ardila
31 de diciembre de 2025 - 12:05 a. m.
Santiago Giordana, jugador de Millonarios, durante un compromiso ante Independiente Santa Fe en el Estadio El Campin de Bogotá.
Foto: El Espectador - José Vargas
Rodrigo Contreras, hasta el momento futbolista de la Universidad de Chile, tendría “conversaciones muy avanzadas” para llegar a Millonarios en 2026. De acuerdo con TNT Sports, el argentino de 30 años ya se despidió de sus compañeros en la capital chilena.

“Las despedidas no siempre son lindas, más cuando te encariñas tanto con una institución. Hoy me toca despedirme de todos ustedes que forman parte de la U, en especial de mis compañeros con los cuales formamos un grupo muy lindo y de donde me llevó grandes amigos”.

Fueron las palabras del número 9 de la U de Chile, quien, según el periodista César Luis Merlo, aterrizaría en Bogotá en condición de préstamo a un año con opción de compra. Toda esta información apuntaría a que solo harían falta un par de detalles para confirmarse.

De hacerse oficial, lo anterior podría significar la despedida de Santiago Giordana del equipo albiazul. Un atacante gaucho que llegó con muchas expectativas en enero de 2024 de la mano de Alberto Gamero, pero que no ha cumplido con su cuota goleadora en el club.

¿Quién es Rodrigo Contreras?

Debutó en 2012 con San Lorenzo de Almagro, en su país natal, en un partido frente a River Plate. Dos años después fue cedido a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero volvió rápidamente al Ciclón para ser campeón de la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores.

Ha pasado por 10 clubes más, sin contar a la Universidad de Chile, con la que en 2025 ganó la Supercopa de Chile. Una nación donde ya sabía lo que es ser goleador, pues se llevó el premio al máximo anotador de la segunda división chilena en 2023 con 19 tantos.

Respecto a su trayectoria con la selección nacional, hizo parte de los convocados al Sudamericano Sub-20 de 2015 en Uruguay, que a la postre terminó ganando el equipo gaucho. En la categoría de mayores aún no registra ningún partido con más de 10 años de carrera.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

