Millonarios suma un nuevo refuerzo para 2026: ¿de quién se trata?

Julián Ángulo, extremo de 23 años, es el nuevo refuerzo de Millonarios. Foto: @MillosFCoficial

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Parece que en Millonarios se están tomando en serio el hecho de reivindicar los pésimos resultados de 2025, pues al cierre del año allá siguen trabajando y este sábado 27 de diciembre informaron sobre la llegada de un nuevo refuerzo para la temporada 2026.

En total van cuatro, pues en las semanas anteriores se confirmaron las llegadas de Carlos Darwin Quintero (atacante), Mateo García (volante) y Sebastián Valencia (lateral). El cuarto, anunciado hoy, es Julián Ángulo.

¿Quién es Julián Ángulo, el nuevo refuerzo de Millonarios?

Julián Ángulo, extremo, llega a Millonarios procedente de Llaneros, en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Ángulo, de 23 años, es de Magüí Payán, Nariño. Su carrera profesional la empezó en Real Santander, pero pasó también por Tolima, Cúcuta, Medellín y su club más reciente es Llaneros, el mismo de Sebastián Valencia, el otro refuerzo que anunció Millonarios en días pasados.

Así describió el cuadro embajador a su nuevo refuerzo: “El extremo se caracteriza por su velocidad, habilidad en los duelos uno vs. uno, capacidad para generar asistencias y aporte goleador, cualidades que fortalecen el frente de ataque del equipo”.

“Siempre vi el estadio lleno y es una ilusión muy grande ahora poder jugar acá para celebrar cada gol y cada triunfo” J. Angulo 🎙️Ⓜ️ pic.twitter.com/8A7Q7bsiWZ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 27, 2025

“Cuando un equipo tan importante te habla, tú no lo dudas. Vengo comprometido con hacer cosas grandes en esta institución. A la familia azul que sigan apoyando como siempre, siempre vi el estadio lleno y es una ilusión muy grande ahora poder jugar acá para celebrar cada gol y cada triunfo”, dijo Ángulo en el video de presentación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador