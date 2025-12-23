Logo El Espectador
Nacional vs. Millonarios: Conmebol confirmó la fecha y hora de la fase 1 de Sudamericana

El torneo continental ya tiene definidos los escenarios y las fechas en las que los equipos colombianos buscarán el cupo a la fase de grupos, en duelos a partido único.

Juan Carlos Becerra
23 de diciembre de 2025 - 08:50 p. m.
Foto: El Espectador - José Vargas
Después del sorteo que definió los cruces de la primera fase, la Conmebol confirmó oficialmente los horarios y escenarios de los partidos que abrirán el camino continental para Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Atlético Bucaramanga. Será una instancia corta, con un solo partido, 90 minutos y, si es necesario, definición desde el punto penal.

La programación confirmó el horario de un compromiso que ya había generado expectativa desde el momento de las balotas: Colombia tendrá un clásico histórico en la fase inicial del torneo. Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, en un duelo que cruza a dos históricos que buscarán volver al protagonismo internacional en el torneo Conmebol.

El compromiso quedó fijado para el miércoles 4 de marzo, a partir de las 7:30 de la noche, en un escenario que suele marcar diferencias en noches internacionales.

Un día después, el turno será para la otra llave colombiana. América de Cali recibirá a Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero, también a las 7:30 p.m. El equipo escarlata, con una larga tradición continental, buscará imponer condiciones como local, mientras que el conjunto santandereano tendrá la oportunidad de dar un golpe significativo en una plaza exigente.

Ambos encuentros hacen parte de una fase diseñada por la Conmebol para concentrar la competencia entre clubes del mismo país. En total, son 16 llaves a partido único, sin ida y vuelta, en las que no participan equipos de Argentina ni Brasil, ya que esos países acceden directamente a la fase de grupos.

Los ganadores de cada cruce asegurarán su lugar en la fase de grupos, instancia que se disputará a partir de abril y que garantiza mayor continuidad, exposición internacional y premios económicos.

Barranquilla será la sede de la final en 2026

La Copa Sudamericana 2026, además, tendrá un significado especial para el país. La Conmebol designó al estadio Metropolitano de Barranquilla como sede de la gran final, programada para el 21 de noviembre, un hecho que añade un componente simbólico a la participación de los clubes colombianos desde esta primera fase. El camino es largo, pero comienza con estos dos partidos que concentrarán la atención del fútbol nacional en la primera semana de marzo.

Programación de los partidos colombianos en la Copa Sudamericana

Atlético Nacional vs. Millonarios

  • Día: Miércoles 4 de marzo de 2026
  • Hora: 7:30 p.m.
  • Estadio: Atanasio Girardot

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga

  • Día: Jueves 5 de marzo de 2026
  • Hora: 7:30 p.m.
  • Estadio: Pascual Guerrero

Los derechos de transmisión estarán a cargo de DirecTV Sports.

¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

